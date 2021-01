El truco infalible para que tus gafas no se empañen con la mascarilla

El coronavirus nos obliga a utilizar mascarilla, algo que se puede convertir en una verdadera molestia para las personas que utilizan gafas, y sin embargo, a muchas personas no les queda más remedio porque no pueden usar lentes de contacto. Por eso, resulta habitual ver en la calle o en el comercio a personas que usan gafas con los cristales empañados de un molesto vaho que les impide ver correctamente.

LA PASTILLA DE JABÓN QUE NUNCA FALLA

Para evitarlo, recomendamos varios trucos muy sencillos y que resultan muy efectivos. Podemos solucionar el problema gracias a una pastilla de jabón. Limpiaremos los cristales de las gafas con una pastilla de jabón por ambos lados. No debemos echar agua a las gafas, ya que de lo contrario no surtirá el efecto deseado.

Después, limpiaremos el jabón con un trapo también seco. De esta forma, conseguiremos que se cree una película invisible que impedirá que nuestras gafas se empañen, por lo que podremos caminar deprisa por la calle sin temor a que se nos empañen.

MEDIA PATATA Y PAPEL DE COCINA

Si no tenemos pastilla de jabón en casa, podemos recurrir a un producto similar: el jabón en gel. Echaremos una gota de jabón líquido neutro sobre nuestras gafas, después lo extenderemos bien con ayuda de un Kleenex seco hasta que el cristal de nuestrs gafas quede transparente.

Otro truco que podemos realizar en casa y que resulta infalible y muy económico es el siguiente: Solo necesitaremos media patata y papel de cocina. ¿Por qué usaremos una patata? La explicación tiene mucho sentido, ya que el almidón consigue evitar la formación de vaho.

Se acabó llevar las gafas empañadas con la mascarilla... #trucopic.twitter.com/izdgDvZMOd — La Flow (@mamenflow) April 22, 2020

PARA UNA SITUACI'ON DE EMERGENCIA

Para conseguir que este eficaz consejo funcione, solo tenemos que cortar una patata por la mitad y restregar su interior por ambos lados de los cristales. Después, retiraremos los restos con papel de periódico. Este paso es muy importante, no podemos limpiarlo con un trapo o con kleenex, ya que nos quedaría una capa fina blanquecina que nos impedirá que nuestra visión sea correcta.

Otra de las recomendaciones no resulta muy estética, pero nos puede servir para una emergencia. En las mascarillas que son ajustables en la zona del tabique de la nariz, también llamadas FFP, el vaho puede tener una fácil solución. Solo tenemos que colocar un pañuelo de papel doblado debajo de la mascarilla, en la zona ajustable.

Como decimos, es una solución de emergencia ya que tampoco resulta muy cómodo llevar un kleenex sobre la nariz, aunque puede servir si no tenemos a mano una patata o una pastilla de jabón. No debemos olvidar que la mascarilla es imprescindible si no queremos contagiarnos de coronavirus.

También te podría interesar:

Trucos infalibles para gastar menos y ahorrar en la cesta de la compra

Estos son los trucos para dejar perfectos tus muebles de jardín

El truco infalible para que tu tortilla de patata quede perfecta

Los trucos infalibles para organizar tu dormitorio y dormir mejor