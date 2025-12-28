El temporal deja nieve en Sierra Nevada y desprendimientos en varios puntos de Granada

El Servicio de Emergencias de la Diputación de Granada ha coordinado este domingo múltiples actuaciones por el temporal que azota la provincia, que ha dejado nieve en Sierra Nevada y desprendimientos en carreteras de la Costa y la Alpujarra, incidencias que se suman a la búsqueda del joven desaparecido en un arroyo de Íllora.

El operativo ha mantenido activo el Puesto de Mando en el Parque de Bomberos de Guadix para monitorizar las alertas meteorológicas y coordinar la respuesta ante los avisos amarillos y naranjas vigentes.

Las precipitaciones y las bajas temperaturas han obligado a los Bomberos con base en el Parque de Sierra Nevada a realizar labores de retirada de nieve en las carreteras de la zona para garantizar la seguridad vial y el acceso de vehículos.

Además de la nieve, la lluvia ha provocado daños en la red viaria provincial

Así, en el municipio de Los Guájares, los servicios de emergencia han intervenido tras el desprendimiento provocado por el colapso parcial de una escollera en una carretera, donde se ha actuado para asegurar la zona.

También se han registrado incidencias en el término municipal de Lújar, donde la caída de un árbol de grandes dimensiones y una terrera afectaron parcialmente a la circulación, lo que requirió la intervención inmediata de los bomberos y el servicio de conservación de carreteras para retirar los obstáculos.

De forma paralela a estas intervenciones, efectivos de los Bomberos del Consorcio Provincial continúan participando, junto al Servicio de Montaña de la Guardia Civil, en el dispositivo de búsqueda del motorista desaparecido en el término municipal de Íllora.

El suceso, ocurrido en el arroyo de la Cañada a su paso por la carretera de Obéilar, tuvo lugar cuando el joven intentó cruzar el cauce desbordado con su motocicleta mientras practicaba deporte junto a un amigo, que logró ponerse a salvo y dar la voz de alarma.

El diputado de Emergencias, Eduardo Martos, y el de Obras Públicas, José Ramón Jiménez, han supervisado sobre el terreno los daños y han señalado que se mantienen "pendientes de cualquier incidencia", con todos los parques de bomberos activos para intervenir de forma inmediata.