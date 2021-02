Sigue estos 4 consejos para superar tu adicción al móvil: el minimalismo digital

La época de confinamiento ha hecho que nuestra dependencia de los aparatos tecnológicos sea ahora mucho mayor. Desde las videollamadas a través del smartphone, tablet o ahora también nuestra televisión conectada hace que estemos constantemente pendientes de nuestros teléfonos. Revisamos a cada hora las notificaciones del móvil y tareas tan simples como leer un libro ahora también se hacen desde un lector de libros electrónicos conectados a nuestra WI-FI.

Seguramente no recuerdas la última conversación o la última comida donde no miraste tu smartphone para revisar si te habían escrito, o la última vez que te fuiste de escapada o de fiesta y no subiste alguna foto a las redes sociales. Ante esta creciente dependencia de nuestros aparatos tecnológicos, en los últimos años ha aparecido un movimiento que experimenta un cierto desapego con estas rutinas: el minimalismo digital.

MINIMALISMO DIGITAL

Los participantes de este movimiento que están llevando a cabo una desintoxicación digital aclaran que no se trata de rechazar la tecnología, sino de utilizarla lo justo sin que intervenga en nuestra relación diaria con las demás personas, o cómo aprovechar la tecnología sin que las grandes empresas tecnológicas lo hagan con nosotros.

ELIMINA EL REFUERZO POSITIVO CADA MAÑANA

La mayoría de jóvenes tienen su primer contacto con su móvil y las redes sociales sin ni tan siquiera haberse levantado de la cama. Antes de empezar el día necesitan revisar Twitter, Instagram o Facebook. Los expertos hablan de la segregación de dopamina, conocida como la hormona de la felicidad, cuando reaccionamos a los ‘me gusta’ de las redes sociales.

Aparca esta rutina. Desayuna, ve al trabajo o lee las noticias. Revisa tus redes sociales una vez hayan transcurrido algunas horas desde que te levantaste, cada día irás sintiendo menos la necesidad de mirar qué notificaciones tienes al levantarte. Miniconsejo: pon tu móvil en modo avión por las noches, podrás configurarlo para que las llamadas importantes si te suenen pero evitarás decenas de notificaciones que no son urgentes.

FUERA NOTIFICACIONES

Seguro que estás viendo una película, una serie o simplemente compartes almuerzo con alguien y se ha encendido tu pantalla del móvil. No sentías la necesidad de revisarlo hasta que alguien te ha escrito o una aplicación te ha mandado una notificación.

Puedes corregirlo, cada vez que instales una aplicación te pedirá los permisos para mostrarte notificaciones, recházalas. También puedes hacerlo desde los ajustes de tu móvil. Otro truco puede ser que te notifiquen en segundo plano, así solo las podrás ver cuando tu quieras.

ELIMINA LAS APLICACIONES NO NECESARIAS

Twitter, Facebook, Tik Tok, Instagram, Youtube... seguro que muchas de esas aplicaciones las tienes en tu pantalla principal y las revisas una a una. Prueba a eliminar las que no te hagan falta en tu día a día. Podrás llamar, enviar whatsapps o manejar tu correo electrónico. Así eliminarás la necesidad de entrar en cada una de ellas.

Prueba a ir reinstalándolas pasadas unas semanas, notarás como habrá bajado tu dependencia de ellas.

SÉ MENOS ACCESIBLE

Muchos jóvenes experimentan hoy en día el FOMO, acrónimo en inglés de Fear of Missing Out o miedo a perderte algo importante o estar fuera del tema del momento en las redes sociales. Algo que ha llegado a establecer una rutina tóxica en muchos de ellos.

Con los estudios o el trabajo se nos hace impensable pasar varias horas sin móvil o sin estar localizado. Prueba a poner el modo avión unas horas al día, programa unas horas para que tus contactos puedan localizarte a través del teléfono fijo de cada o usa ese móvil antiguo para recibir llamadas para hacer algunas tareas como hacer la compra. Notarás la diferencia.