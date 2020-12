Los secretos de Cayetano Rivera que afectarían a su faceta más personal

Sin duda, no está siendo un buen año para Cayetano Rivera, que tiene abierto un enfrentamiento legal con Isabel Pantoja por la herencia de su padre, fallecido hace ya casi cuatro décadas. El enfrentamiento legal con la tonadillera coge fuerza en un momento en el que su hermano pequeño, Kiko Rivera, habría roto toda relación con su madre al sentirse, según él mismo ha declarado, "engañado" ante la gestión de la herencia de su padre por parte de Isabel Pantoja.

Además, 2020 no ha sido tampoco un buen año parasu matrimonio con Eva González ha pasado por un momento muy complicado a causa de unas fotografías publicadas en una revista cuando paseaba por Londres en actitud muy cómplice con una joven.

"QUE TENGA EL VALOR"

Parecía que las aguas habían vuelto a su cauce y que la presentadora de "La Voz" y Cayetano Rivera habían superado los delicados momentos que atravesaron. Sin embargo, parece que Karelys no está dispuesta a olvidar la supuesta relación que habria mantenido con el torero.

Karelys Rodríguez reaparece ahora para exigir a Cayetano Rivera que dé la cara. Ella insiste en haber mantenido algo más que una amistad con el torero tras publicarse aquellas imágenes que ella misma facilitó tomar a un paparazzi, según explicó más tarde.

Karelys parece que está dispuesta a seguir alimentando su supuesta relación con el torero. Ahora Karelys asegura que Cayetano cortó con ella de improviso, sin ninguna justificación. "Me llamó él. No ha habido una discusión final, ha sido cortar y se acabó. Fue en Navidad, muy cortante porque no sabía si él me podía escribir si estaba con su mujer".

KARELYS, DE NUEVO EN PRIMERA PLANA

Karelys hace esta petición públicamente al torero: "Me gustaría que viniera y hablara conmigo de todo lo que ha pasado. ¡Que tenga el valor!". Y añade: "Cuando terminas con una persona, necesitas esa conversación final, de recriminarte, de "me molestó esto". Y eso es lo que la joven pide ahora a Cayetano.

Todo apunta a que Karelys sigue enfadada con el marido de Eva González. "¡Eso es lo que me ha enfadado a mí, lo tenía que haber hecho!", concluye tras haber mantenido, según su versión, una relación con él.

También te podría interesar:

El desapercibido detalle que puede desvelar el estado de la relación entre Cayetano y Eva González

Esta es la drástica decisión que han tomado Eva González y Cayetano Rivera