El secreto del pañuelo de Diana que pasó desapercibido en su visita a Sevilla y que no sale en "The Crown"

Generaba una expectación máxima allá donde iba. Y Sevilla no iba a ser menos. Los sevillanos dieron a Diana de Gales una cariñosa y acogedora bienvenida. Era el 21 de Mayo de 1992, ese día se celebraba el Día Nacional del Reino Unido en la Exposición Universal de Sevilla.

A las 10.30 de la mañana, el príncipe Carlos y su entonces esposa Lady Di, llegaban al recinto. Era una de las visitas más esperadas de la conocida por todos como “Expo 92”. A los príncipes les esperaba una jornada maratoniana para conocer la Exposición. Ambos fueron recibidos con espectáculos tradicionales de Reino Unido en un día muy especial para Sevilla.

