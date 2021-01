Sacan a la luz un vídeo de Lola Flores en defensa del acento andaluz: "Da igual que seas ministro o cajera"

Gracias a la tecnología y a la inteligencia artificial, hemos podido ver y escuchar de nuevo a la Faraona. En una campaña de una conocida cervecera andaluza, Lola Flores reivindica el acento andaluz. Y lo hace con su arte y su gracia, dejándonos a todos boquiabiertos.

La empresa sevillana ha hecho posible lo imposible, que Lola Flores aparezca en pleno siglo XXI para mandar un mensaje alto y claro a todos: el andaluz tiene que ser un gran orgullo para los andaluces.

CON TODO EL ACENTO

La artista defiende la autenticidad en el vídeo ‘Con Mucho Acento’, dondehace una enorme defensa por la diversidad y defiende la importancia de nuestras raíces y de ser como somos, únicos y auténticos.

El vídeo sale justo el día en que la Faraona cumpliría años. Tal día como hoy en el año 1923 nació en Jerez de La Frontera y fallecía en mayo de 1995, dejando un enorme vacío. Ahora, regresa con una pregunta: "¿Tú sabes por qué a mí se me entendió en todo el mundo? Por el acento. Y no solo me refiero a la forma de hablar, que también, me refiero a ese pellizco...".

"QUE SE TE ESCUCHE HASTA EL HIPO"

Lola Flores consigue ponernos la piel de gallina una vez más con este video en el que han colaborado sus hijas Lolita y Rosario Flores. Ellas han supervisado todos los detalles para que reconozcamos a la gran Lola Flores en la voz, los gestos,en la entonación y en las palabras. Además, su hija mayor ha querido felicitar a su madre públicamente en este día tan especial con un mensaje lleno de amor.

La andaluza defiende lo importante del acento andaluz, "lo importante es que se te vean las costuras y los dobladillos, que se te escuche hasta el hipo".

DE LA MISMA CONCHINCHINA... O DE LA LÍNEA

Y hace mención a su tierra: "Da igual si eres de la Conchinchina o de la Línea de la Concepción, cajeros del supermercado, catedráticas o ministros. Manosea tus raíces, que de ahí siempre salen cosas buenas".

El vídeo termina con otra pregunta de la bailaora: "A todo esto lo llaman ahora empowerment, ¿no?". A esta pregunta, la cordobesa María José Llergo: "Sí Lola, pero tú siempre lo llamaste poderío". Otra vez, Lola Flores consigue dejarnos a todos con la piel de gallina.

