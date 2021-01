El presidente del Consejo Andaluz de Gobiernos Locales espera resolver la infrafinanciación del SAD

El presidente del Consejo Andaluz de Gobiernos Locales y alcalde de Dos Hermanas (Sevilla), Francisco Toscano, se ha referido este miércoles a la reunión mantenida entre la Comisión Permanente de la FAMP, con presencia de todos los partidos del arco parlamentario andaluz con representación municipal y la consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, Rocío Ruiz.

En cuanto a las declaraciones realizadas desde la Consejería, Toscano ha afirmado que “espera que pronto se pueda disponer del último borrador de la Orden reguladora de este importante servicio que se facilita a la población como prestación derivada de la Ley de Dependencia, y modificará la Orden actual de 2007, y que se hayan tenido en cuenta las más de 200 aportaciones que desde la FAMP se hicieron al borrador previo antes del pasado verano”. Aportaciones, avanzó, que “van en la línea de las mejoras expuestas por la consejera para este servicio: garantizar la prestación de calidad del servicio de forma lo más personalizada posible; agilizar sus procedimientos; y garantizar unas adecuadas condiciones salariales y laborales al personal que lo presta, fundamentalmente mujeres, que han demostrado un compromiso y esfuerzo fuera de dudas especialmente en estos tiempos de pandemia”

En este sentido, ha abundado que “en esas líneas de mejora hay coincidencia de todos los implicados: administraciones, patronal y sindicatos; y para ello es imprescindible contar con una suficiente financiación del Servicio de Ayuda a Domicilio como prestación del Sistema de Dependencia”.

Toscano ha insistido en que “debe quedar totalmente claro que la financiación del Sistema de Dependencia y de la gestión de todas las prestaciones que deriven de los derechos que se reconozcan a la ciudadanía con base en la Ley que lo regula, es competencia exclusivamente de la Administración del Estado y las Administraciones Autonómicas, que han de facilitarla al 100%.”.

El presidente del Consejo Andaluz de Gobiernos Locales ha asegurado que “la labor de la Administración local es de gestión (no de financiación) a través de la colaboración de los Servicios Sociales municipales como puerta de entrada al Sistema de Dependencia, y en tareas de valoración y determinación de planes individuales de atención personalizados”. En este aspecto, ha enfatizado que “es donde ha de desarrollarse la labor local, y en relación a la gestión del SAD se ha venido articulando a través de Convenios de los ayuntamientos y diputaciones con la Junta de Andalucía por los que esta les ha de transferir el 100% del coste de gestión de la prestación, en la forma en que se regula por la Orden de la Consejería donde, entre otros aspectos, se establece el precio máximo de la hora, establecido actualmente el 13 euros”.

Toscano ha reiterado que “esta cuestión debe quedar muy clara ya que toda mejora de calidad del servicio y condiciones laborales de quienes lo prestan, dependen directamente de como se financie por la Administración que esta obligada a ello, y en nuestra Comunidad le compete a la Junta de Andalucía sin perjuicio de lo que establezca con la Administración del Estado”.

“Desde hace tiempo y de hecho, hay detectado un déficit de la financiación con el actual precio de 13 euros/hora, y esa es la realidad actual que supone que, desde muchos ayuntamientos y diputaciones, se esté asumiendo una parte del coste para posibilitar la prestación de un servicio imprescindible que evite el desarraigo de dependientes y atienda a unas condiciones laborales dignas y acordes con la realidad de los convenios colectivos del sector, que exigen una cuantía mayor, y así se ha puesto de manifiesto por patronal y sindicatos”.

Toscano ha advertido que “esta situación no puede seguir manteniéndose, pues supone un uso de recursos propios de las corporaciones locales para costear una competencia que no es suya ni tienen porque financiar, con sus medios siempre escasos, y más en los tiempos de pandemia que vivimos y que exigen que la Administración más cercana actúe de urgencia ante las difíciles situaciones que se están dando en nuestros pueblos y ciudades”

El presidente del Consejo Andaluz de Gobiernos Locales ha manifestado que “debe quedar totalmente claro que la Administración local no tiene obligación legal de soportar ningún coste de financiación de la prestación del SAD ni de la gestión que exige la aplicación del Sistema de Dependencia, y no puede destinar recursos públicos de su responsabilidad que ha de destinar a cumplir sus competencias, y no a competencias de otras Administraciones”.

“La propuesta de actualización de la Orden de 2007 exige urgencia; primero para adecuar el precio/hora (que al menos se estima en 16 euros según estudios especializados) y también, para mejorar la calidad del servicio y las condiciones laborales”. Y en ese sentido, ha recordado que “se plantearon las aportaciones al primer borrador de la Orden, cuyo último borrador anunciado hoy por la consejera se espera conocer pronto y trabajarla en cogobernanza y consenso para afrontar el Informe preceptivo que habrá de emitir el Consejo Andaluz de Gobiernos Locales”.

Finalmente, Toscano ha mostrado su “convencimiento de que esos objetivos serán compartidos por la Consejería y se conseguirá una regulación consensuada del SAD que garantice una financiación suficiente y adecuada por la Junta de Andalucía de este servicio de su competencia. Esperamos que se consigan pronto para facilitar el marco que permita alcanzar las mejoras y que espera el sector y sus trabajadores”, ha concluido.