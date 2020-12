El polémico mensaje de Teresa Rodríguez tras la victoria del Cádiz frente al Barcelona: "Visca Cádiz"

La primera victoria en el estadio Ramón de Carranza del Cádiz CF frente al Barcelona FC, ha levantado todo tipo de reacciones por parte de los seguidores del Cádiz, que ven cómo su equipo se enfrenta esta temporada a los rivales más fuertes en Primera División.

"LA LUCHA NO SE NEGOCIA"

Sin embargo, entre todas las reacciones en las redes sociales, hay una que no ha pasado inadvertida: la del alcalde de la ciudad, José María González Kichi. Durante todo el encuentro, fue animando a su equipo a través de las redes sociales ya que en estos momentos no es posible seguirlo desde el campo a causa del coronavirus. Sin embargo, fue al finalizar el partido cuando lanzó el mensaje que ha hecho pensar a muchos.

Las palabras del alcalde de Cádiz “la lucha no se negocia, se gana trabajándola" se han entendido desde algunos sectores como un mensaje claramente politico, muy alejado de la victoria puramente futbolística.

Un Barça sin extremos y demasiado confiado ante un ⁦@Cadiz_CF⁩ bien plantado y trabajado. Se vuelve a cumplir la consigna: “la lucha no se negocia” se gana trabajándola. Gracias gafa, gracias chicos! ���� pic.twitter.com/p5qUKaDzW7 — José María González ۞ (@JM_Kichi) December 5, 2020

Como no podía ser de otra manera, su pareja Teresa Rodríguez, ex parlamentaria de Adelante Andalucía, le ha contestado levantando aún más la polémica. Rodríguez ha mandado un mensaje rotundo y muy claro. El "Visca Cádiz" que ha escrito en su cuenta de Twitterno ha sido entendido por muchos gaditanos, ya que llega en un momento en el que el castellano es defendido como lengua vehicular por muchos ciudadanos ante el ataque de la Ley Celaá, que omite este punto en la nueva ley de Educación.

UN MENSAJE ¿INOPORTUNO?

Una decisión que supone para muchos un ataque a la lengua castellana y que es el resultado de un pacto entre los socios de gobierno PSOE y Podemos con ERC para sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado en el Congreso de los Diputados, un pacto con el que muchos socialistas han mostrado su desacuerdo.

Visca Cádiz �� — Teresa Rodríguez ۞ (@TeresaRodr_) December 5, 2020

Algunos ciudadanos han respondido con emoticonos de carcajadas ante la respuesta de Teresa Rodríguez, otros han tirado de ironía, y lo que está claro es que ha sido una respuesta que no ha dejado indiferente a los cadistas, que no entienden qué tiene que ver la ideología política del alcalde de su ciudad con su equipo de fútbol.

Si eso es, visca �������� pic.twitter.com/wFAVKcE6Ob — Pinocchio Killer (@Pinocchiokiller) December 6, 2020

Otros, con el arte gaditano que caracteriza a esta tierra responden así:

Viva Cadiz!!

Viva Andalucia!!

Viva España!!

Venga chiquilla. Dilo es Castellano. ����

Sé que estás trastornada con las cornadas que te ha dado tú partido. Pero hay que reponerse y hablar en Cristiano — Francis / Tormento (@FJONMalaga) December 6, 2020

También encontramos mensajes duros contra la reacción de la ex parlamentaria de Adelante Andalucía:

La “podemita low cost” en la línea habitual de estupidez. Un terroncillo de azúcar, para esta mente inquieta, se lo ha ganado! — OleParole (@ole_parole) December 7, 2020

"IGLESIAS YA NO TE PUEDE CASTIGAR"

Y otros le recuerdan que ya no pertenece al partido del vicepresidente Pablo Iglesias, Podemos:

En castellano Teresa, que Iglesias, ya no te puede castigar, habla como quieras Andaluza!! — Noe (@JuanCar08699943) December 6, 2020

Como hay mensajespara todos los gustos y estilos, en otros defienden el uso del castellano como lengua vehicular, sobre todo para una gaditana.

Será Viva Cadiz, no visca — Begoña������ �� (@1_begoa) December 6, 2020

