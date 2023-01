Placas solares para negocios

Si eres autónomo y estás pensando en pasarte a la energía solar de autoconsumo, tienes la oportunidad de ahorrar hasta un 90% en la factura de la luz al instalar placas solares en tu negocio. Además podrás conseguir otras muchas ventajas financieras y fiscales que te ayudarán a mejorar económicamente en tu empresa o negocio.

Las tarifas de la energía y de la electricidad en general siguen generando inquietud y desagrado en la sociedad. No solo la economía doméstica se ha visto afectada por la incesante subida de la luz, los autónomos y pequeños empresarios también se han visto afectados por este problema social que también afecta a sus trabajos por lo que el problema se duplica: en casa y fuera de ella.

Las placas solares permiten reducir la factura de la luz a autónomos y PYMES

Llegados a este punto, muchos empresarios se han planteado dar el paso definitivo para conseguir esa soñada independencia energética y no sufrir más el varapalo de los precios desorbitados de las eléctricas.

Las subvenciones y otro tipo de ayudas son algunos factores determinantes para que pequeños y medianos empresarios decidan adaptar la energía de sus negocios a la fotovoltaica de autoconsumo como la energía solar.

Un claro ejemplo de que España está cada vez más en alza a la hora de optar por la energía solar, es el gran aumento de nuevas instalaciones de autoconsumo implantadas el pasado 2021. Concretamente, se instalaron 1203 megavatios más de nueva potenciafotovoltaica en instalaciones de autoconsumo lo que determina un aumento considerable frente a años anteriores.Este aumento se traduce en un crecimiento del 101,8% y en la última década el precio de los paneles solares se ha reducido un 89% según el Informe Anual 2020 de la Unión Europea Fotovoltaica (UNEF). No obstante, aunque parezca un aumento considerable, la implantación de la energía solar sigue siendo baja ya que se trata de un mercado algo complejo aunque existen ayudas y subvenciones para poder subsanar la inversión en menos tiempo.

Además de esta traba, sigue existiendo un gran desconocimiento sobre un mundo relativamente novedoso y joven por lo que el miedo al error por parte del consumidor sigue estando presente. La realidad es que existe poca información sobre los beneficios y las ventajas que suponen las placas solares de autoconsumo pero algo que toda la sociedad debe tener claro es que se trata de un estilo de vida que hace que se ahorre dinero desde el primer momento.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Existen muchas empresas expertas en energía solar.Social Energy es una compañía líder en el mercado con una amplia experiencia en implantación de fotovoltaicas de autoconsumo para pequeños y medianos empresarios que necesitan un cambio urgente en sus gastos de energía mensual.

Para poder comenzar una nueva era fotovoltaica de autoconsumo, Social Energy estudiará cada caso en particular para ofrecer las mejores soluciones de placas solares para tu empresa. Todo esto se traducirá en ahorro mensual cada mes en la factura de la luz además de ayudar a respirar al planeta y al medioambiente que tanto sufre con el cambio climático y la mano descuidada del ser humano.

Instalación de placas solares para tu negocio: cómo funciona el proceso y cuánto se puede llegar a ahorrar si eres empresario o autónomo

Las placas solares son un sistema que aunque parezca complicado y fuera del alcance económico, requiere menos inversión de lo imaginado además de tener otros beneficios importantes como subvenciones y ayudas para la implantación de las mismas.

El funcionamiento de las placas solares consiste en unos paneles que captan la máxima radiación solar convirtiendo dicha radiación en energía habilitada para el consumo de tu empresa o negocio (o de tu hogar). Puede que un día sea menos soleado y eso nos haga dudar a la hora de instalar nuestro sistema fotovoltaico. Por ejemplo, las horas de sol en el norte de España son inferiores a las horas del sur. Esto no supone un problema ya que las placas solares captan la radiación siempre, aunque en menor medida, pero siempre supondrá un avance frente a la energía tradicional con precios disparatados.

¿Qué necesita un autónomo o pequeño empresario para comenzar a producir energía de forma autosuficiente?

1. Un tejado o una cubierta

Al igual que un tejado y/o cubierta, una parcela de suelo desocupada también sería una opción perfecta para la instalación de placas solares.

2. Un inversor

Los paneles fotovoltaicos absorben la energía solar y la transforman en energía eléctrica. El inversor transforma la energía en corriente alterna que es, precisamente, la que usaremos en el negocio.

3. Un sistema de monitorización de producción y consumo

Gracias a la monitorización, se podrá consultar qué energía se produce y cuánta energía se está auto consumiendo o vertiendo a la red. Podremos acceder a dicha información a través de móvil, tablet o a través del propio ordenador.

También tenemos la opción de instalar una batería. La batería es un acumulador eléctrico que permite que la energía que no se utilice, se pueda acumular y se use en horas que no haya sol. Se trata de un complemento interesante pero opcional ya que si no disponemos de la misma, la energía en excedente se verterá a la red eléctrica recibiendo un pago por la misma compensado en la factura de la luz. Esto se conoce como excedentes y también es bastante interesante a la hora de ahorrar en nuestra economía.

Apuesta por la energía solar en tu empresa: ahorro en la factura, deducciones fiscales y muchas ventajas para tu negocio

Si eres autónomo y decides pasarte a la energía solar de autoconsumo, conseguirás reducir hasta un 70% la factura de la luz pero si a esa instalación se le añade unas baterías, ese ahorro podrá llegar hasta el 90%.

La instalación de energía solar en tu empresa o negocio supondrá siempre beneficios ya que a nivel fiscal tendrás la posibilidad de deducción del IRPF al igual que reducir el IBI (Impuesto sobre Bienes Inmuebles). Dependiendo de la Comunidad Autónomo donde residas o tengas tu negocio, tendrás hasta el 50% de subvenciones.

Otros de los beneficios interesantes para tu negocio es el acceso a deducciones sobre el ICIO (Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras), deducciones fiscales por reducir la huella de carbono y aumentar la eficiencia además de otras ventajas municipales que podrás consultar en el ayuntamiento correspondiente.

Como ves, no todos son ventajas económicas, la instalación de placas solares hace que se genere energía limpia y 100% renovable por lo que el planeta y el medioambiente te agradecerán tu gesto de apoyo a la Tierra. A continuación, vamos a detallarte los beneficios para el medioambiente si decides instalar placas solares.

Las placas solares son muy fáciles de instalar

Cada vez son más las personas que cuidan el planeta y valoran el gesto de empresas y entidades que están concienciadas con el cuidado de la Tierra. Un negocio con placas solares está ayudando a salvar la salud del planeta frenando los estragos del cambio climático y otros factores adversos que están acabando con la vida del planeta.

La sostenibilidad es un gesto muy valorado por la sociedad por lo que la instalación de placas solares repercutirá favorablemente en el medioambiente con una serie de beneficios importantes:

-Reducción de la huella de carbono

El sol es un tipo de energía que no requiere ningún tipo de combustible para su uso. Por tanto, la energía solar es renovable y sostenible y si hacemos uso de ella, lograremos reducir el uso de combustibles por lo que contribuiremos a reducir el calentamiento global y, por consiguiente, la salud de los seres vivos que habitamos el planeta.

-Mayor eficiencia

Las instalaciones de autoconsumo harán que el sistema eléctrico sea más eficiente reduciendo las pérdidas en el transporte y distribución de energía eléctrica debido a la cercanía eléctrica entre los puntos de generación y consumo.

-Conservar el ecosistema

El uso de energías renovables como la solar, conseguirá disminuir la extracción de combustibles fósiles evitando la contaminación de aguas y océanos y la creación de plantas nucleares que tanto dañan la naturaleza.

¿Tu negocio puede desconectarse de la red eléctrica con los paneles solares?

Esta es una de las preguntas más frecuentes antes de lanzarse al nuevo estilo de vida fotovoltaica de autoconsumo con paneles solares. Los expertos recomiendan no desconectarse al 100% de la red eléctrica ya que requiere sobredimensionar la instalación generando un sobrecoste que no compensa a nivel empresarial.

Para que puedas obtener el máximo rendimiento y beneficio de tu instalación fotovoltaica, esta debe estar bien dimensionada. Si se consigue este punto en tu instalación de placas solares, ganarás independencia energética minimizando el consumo de red y maximizando el ahorro, sobre todo, si decides optar por la implantación de baterías como complemento a tu sistema fotovoltaico.

Algunas alternativas para la instalación fotovoltaica de autoconsumo

Instalación con excedentes

Este tipo de instalación se complementa con baterías. De esta forma, el autónomo o pequeño empresario, tendrá la opción de decidir si quiere que la energía extra que se genere se vierta a la red eléctrica y pueda recibir una compensación económica por la misma. Es una manera de ahorrar en la factura de la luz aunque también se puede complementar el uso de baterías. Si se hace uso de las baterías, se almacenará parte de esos excedentes para hacer uso de ellos más adelante.

Dentro de las instalaciones con excedentes tenemos:

- Con excedentes acogidos a compensación

La energía que no se autoconsume de forma instantánea se vuelca a la red y el valor de esa energía excedentaria se compensará en la factura del consumidor. Es una manera inteligente de ahorrar aunque hay que cumplir determinadas condiciones estipuladas por ley.

- Con excedentes no acogidos a compensación

La energía que no se autoconsume de forma instantánea se vuelca a la red y se vende obteniendo por ella el precio del mercado eléctrico.

- Instalación sin excedentes

Esta instalación puede complementarse con baterías pero no se recibe remuneración por la energía que genera el negocio y no consume por lo que será buena idea incluir baterías en tu instalación.

Recomendamos leer factores a tener en cuenta para elegir una empresa instaladora de placas solares.

También te podría interesar:

Instalar placas solares en bloques de vecinos



Placas solares, ¿es el momento de instalarlas?