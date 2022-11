Instalar placas solares en bloques de vecinos

Las energías limpias como la fotovoltaica están cobrando cada día más interés en la sociedad debido a la subida desorbitada de la factura de la luz y a la conciencia social de mejorar y cuidar la salud del planeta que tanto necesita para sobrevivir.



Las placas solares son una realidad extendida a cualquier ámbito de la población. Un ejemplo de esta implantación en la sociedad son los bloques de pisos y comunidades de vecinos. Teniendo a un tercio de los vecinos de acuerdo podremos reducir hasta en un 90% la factura de la luz y amortizaremos en pocos años lo invertido en dicha instalación fotovoltaica.



Desde hace años, las placas solares son toda una realidad en las viviendas unifamiliares, edificaciones aisladas, campos y fincas rurales. De hecho, los parques y granjas solares han mejorado la economía y el medioambiente de muchas familias del sector agrario.



Entonces si la energía solar es todo un avance en la población rural y agraria, ¿lo es también en la gran ciudad? Estos adelantos hacen que nos cuestionemos si se puede instalar energía fotovoltaica de autoconsumo en bloques de pisos.



La respuesta, lógicamente, es sí aunque continúan existiendo trabas y lastres que impiden un desarrollo más rápido y pleno debido al gran desconocimiento de la mayoría de la sociedad.





Desde hace unos años la normativa ha cambiado para permitir la implantación de placas solares en edificios plurifamiliares pero este nuevo y favorable estilo de vida, lleva una lentitud acentuada que se puede mejorar sin demasiados problemas burocráticos y temporales.



¿Sabes lo que necesitas para instalar placas solares en un bloque de vecinos?



Legalmente, solo necesitarás que un tercio de los propietarios estén de acuerdo para la instalación de placas solares. El resto de los vecinos-propietarios que no vayan a hacer uso de la electricidad proporcionada por esas placas solares, no tendrán que abonar ningún gasto extra por lo que no debería surgir ningún conflicto interno dentro de la comunidad.



Una vez llegados a este punto, tan solo tendremos que seguir una serie de pasos legales y técnicos para poder disfrutar de la energía del futuro en el presente.



Solo tendrás que elegir una empresa de energía fotovoltaica de autoconsumo con asesoramiento especializado y adaptado a las necesidades de tu comunidad de vecinos.



Social Energy puede darte las mejores soluciones sobre modelos de placas solares, tamaños y precios para que puedas obtener el máximo rendimiento a tu nuevo estilo de vida.



Gracias a las placas solares no sólo ayudarás a la salud del planeta, verás cómo el ahorro en la factura de la luz se verá reducido claramente en un 30% o incluso en un 50% cada mes.



También podrás beneficiarte rápidamente y amortizar en pocos años tu inversión inicial en la instalación de este tipo de energía renovable.



Cualquier comunidad de vecinos puede sumarse a este nuevo estilo de vida. Este ejemplo que hemos relatado, corresponde a un bloque de Majadahonda en la Comunidad de Madrid.



Ante la incesante subida de la factura de la luz, nueve familias de este inmueble madrileño, decidieron instalar paneles fotovoltaicos de autoconsumo para paliar los disparatados precios de las eléctricas.



Estos propietarios ya están disfrutando de precios reducidos cada mes en sus facturas además de contribuir a la mejora de la salud del planeta.



Ahora te preguntarás si han invertido una gran cantidad de dinero para la instalación. La respuesta es que no. Cada familia realizó una inversión que osciló entre los 2.000 y 5.000 euros sin olvidar las ayudas y subvenciones recibidas. Con estos puntos favorables de la inversión, lograrán amortizar la cantidad invertida en un plazo inferior a 5 años.



Por ejemplo: 33 paneles solares colocados de forma estratégica e inteligente, conseguirán un ahorro entre el 70 y el 90% en la factura sin contamos con baterías.



Aunque el crecimiento es lento en España, cada día son más las personas que confían en las renovables y, concretamente, en la fotovoltaica de autoconsumo como la solar.





La nueva normativa y otros factores favorables están consiguiendo que más personas soliciten estudios y presupuestos para lanzarse a un nuevo estilo de vida saludable para el planeta y beneficioso para la economía personal.



Uno de los mejores ejemplos a destacar entre los demás está ubicado también en la Comunidad de Madrid; concretamente, en la urbanización Pablo Iglesias de Rivas Vaciamadrid. Esta urbanización pondrá en marcha dentro de poco tiempo la mayor instalación colectiva de autoconsumo del país. En este caso casi 1000 familias han decidido poner placas en todo el barrio y no solo en algún bloque concreto como en los ejemplos anteriores.



Para este revolucionario proyecto enfocado en la fotovoltaica, se hizo una votación donde se apuntaron unas 500 viviendas, más de la mitad por lo que se cumplió con el tercio de votos favorables que piden en estos casos para implantar placas solares. Todo esto se traducirá en unos 2000 paneles solares siendo el proyecto de mayor envergadura a nivel nacional.



Si estas pensando si existe un momento adecuado para lanzarse a instalar placas solares en todo tipo de edificios, ese momento es ahora mismo. Por un lado, los precios desorbitados de las eléctricas no nos benefician para nada en nuestra economía y por el otro, tenemos muchas ayudas y subvenciones por parte de la Administración. ¿Aún lo estás pensando? El Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDEA) tiene abiertas líneas de ayudas que se pueden solicitar hasta finales de 2023.



Estas subvenciones pueden repartir hasta 1.320 millones de euros dependiendo de la Comunidad Autónoma donde vayas a ubicar tu instalación fotovoltaica. No obstante, las trabas y las limitaciones siguen estando presentes y frenan, en cierta medida, que se unan más personas a este tipo de energía inteligente con el planeta y con tu bolsillo.



Si aún te surgen dudas, Social Energy podrá informarte detalladamente para que consigas junto a tu comunidad de vecinos, instalar placas solares y comenzar un nuevo estilo de vida basado en la energía solar.