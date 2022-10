Placas solares, ¿es el momento de instalarlas?

En la actualidad, la energía fotovoltaica y el autoconsumo con renovables como la energía solar, están en alza y a la orden del día. Cada vez son más las personas que apuestan por este tipo de energía para ahorrar en su factura de la luz y cuidar la salud del planeta que tanto nos preocupa.



Todos estos avances en energías renovables pueden suponer un boom social aunque no todo el mundo confía de primera mano para hacer un cambio drástico en su estilo de vida. Por esta razón, surgen preguntas como: ¿es el momento de hacerlo? ¿Puedo permitirme una inversión en energía solar? ¿Merece la pena?



Aquí encontrarás respuestas a todas esas cuestiones que nos planteamos de cara a un posible cambio y renovación a energías renovables como la solar.



Algunas de las ayudas van desde el 15% al 45% y otras del 45% al 65%. En el primer caso, las ayudas van destinadas a la generación de energía mediante la tecnología fotovoltaica y en el segundo caso al almacenamiento.



A pesar de todas estas medidas llevadas a cabo por la administración, los expertos indican que son insuficientes para la sociedad y, por esa razón, tienen los días contados ya que en general, el consumidor necesita soluciones a largo plazo.



Las energías alternativas como la energía solar suponen una opción sugerente para el consumidor particular ya que la inversión inicial es asumible y, por tanto, la amortización en un futuro será más asequible que los costes que suponen en la actualidad la factura de la luz.





Ante esta situación, podrás preguntarte cuestiones como las siguientes: ¿cómo repercute este tipo de energía a corto y medio plazo en la economía de hogar? ¿Cuál será la media de coste en una instalación para nuestro hogar? ¿Qué tipo de placas solares existen? ¿Qué tipo de energía fotovoltaica necesito para mi hogar? ¿Cuál es la empresa que mejor se adapta a mis necesidades?





Social Energy tiene todas las respuestas a tus dudas



El problema sobre el cuidado del medioambiente está más que insertado en la sociedad y, cada vez, el ser humano es más consciente del gran peligro que supone no cuidar el planeta que habitamos. De hecho, el último informe que lanzó el IPCC de la ONU, no engaña ante los problemas que suponen el descuido del planeta Tierra. En dicho informe, se dice que tenemos que reducir en menos de una década las emisiones de CO2 y así contendremos el gran problema del calentamiento global.



Esta situación ha hecho que se necesiten soluciones energéticas limpias para conseguir reducir el uso de combustibles fósiles además de depender menos de los grandes oligopolios mundiales. De esta manera, ahorraremos en la factura de la luz gracias al autoconsumo fotovoltaico.



Sabemos que los paneles solares ahorran en tu economía y cuidan del planeta pero también te ayudan a generar dinero y puede ser un factor interesante de cara a mejorar la economía de tu hogar.









¿Quién no quiere dinero y ahorro? El aumento desorbitado del coste de la luz, la concienciación para cuidar y preservar el planeta y las subvenciones para aquellas personas que instalen renovables en sus hogares, ha hecho que muchas personas cambien de estilo de vida y si no lo han hecho, han comenzado a plantearse si la instalación de placas solares es beneficiosa para su economía.

La energía fotovoltaica de autoconsumo puede instalarse en cualquier rincón del planeta pero en algunas ubicaciones será un verdadero privilegio implantarla. En España, por ejemplo, el clima y el enclave donde se encuentra, hacen que sea un país 100% privilegiado para la instalación de placas solares y otras energías renovables.

Incluso el propio invierno no es un impedimento para la instalación de energía fotovoltaica por lo que si además contamos con un enclave donde la temperatura en invierno es suave y más cálida que en otras zonas del planeta, la energía fotovoltaica será la mejor opción para cambiar el estilo de vida de la sociedad.

Existen profesionales de la energía solar y de las renovables que afirman que las Administraciones Públicas han hecho un esfuerzo importante en relación a la reducción del precio de la factura de la luz como en el IVA aunque reconocen que ese esfuerzo y bajada de IVA no ha sido suficiente por lo que la opción de instalar placas solares se presenta como una medida eficaz para conseguir reducir los gastos domésticos y una alternativa energética de cara al futuro.





¿Crees que es el mejor momento para instalar placas solares?

Sabemos que una inversión siempre supone un gasto extra inicial por encima de nuestros gastos habituales. La energía solar no es una excepción. A pesar de tener que realizar una inversión inicial sustancial, obtendrás beneficios económicos a corto, medio y largo plazo y será un verdadero acierto. Viendo todos los beneficios que supone la energía fotovoltaica de autoconsumo, la instalación de placas solares se ha vuelto una solución en pleno auge y, según expertos en este campo, estamos atravesando el mejor momento para pasarnos a un nuevo estilo de vida.









Diferentes líneas de ayuda

Ayudas desde el 15% al 45% para generar energía a través de la tecnología fotovoltaica.

Ayudas desde el 45% al 65% para el almacenamiento

Presupuestos asequibles

Actualmente los presupuestos son más viables y asequibles que hace unos años. Los retornos están entre 4 y 6 años según la instalación de autoconsumo y según el precio de la electricidad en ese momento.

Colocación de marquesinas para aparcamiento de vehículos





No obstante, la amortización va a depender no solo del propio autoconsumo sino también del precio de la electricidad y cada proyecto puede experimentar diferentes plazos de amortización. Aún así, invertir en solar será siempre acertado.

Las empresas buscan reducir totalmente las emisiones de CO2 y en las renovables se ha visto una opción para conseguirlo. También hay que resaltar que se están buscando soluciones tecnológicas eléctricas en vez de consumo de origen fósil por lo que la demanda eléctrica es mayor.

No obstante, la gran demanda, las ayudas o la subida de las materias primas, son algunas razones por las cuales los precios han subido aunque la tendencia inicial era a la baja.

El IDEA, Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía realizó un análisis previo del mercado y según las ayudas publicadas en base al Real Decreto 477/2021, se definieron unos costes máximos según la potencia instalada. Por ejemplo, 1.188 euros/kWp instalado gana para instalaciones de menos de 10 kWp, 910 euros /kWp para instalaciones entre 10 y 100 kWp y 749 euros /kWp para instalaciones entre 100 y 1.000 kWp.

Algunos responsables del mundo de las eléctricas y renovables, indican que el consumo y el gasto dependerá de la vivienda y del tipo de instalación. Por esta razón, no es lo mismo una vivienda unifamiliar que un piso de pocos metros cuadrados en la ciudad. Además una familia necesitará más potencia en su hogar que una pareja.

El precio para una familia en una vivienda unifamiliar puede oscilar entre los 4000 y 6000 euros y si se incluye una batería que sirva de almacenamiento de energía, el coste podría llegar a ser el doble.





Diferentes tipos de placas: el ahorro de la instalación de energía solar

La economía doméstica se puede ver beneficiada por la instalación de placas solares. Por ejemplo, una vivienda que esté pagando mensualmente entre 150 y 200 euros, si instala energía solar podría ver reducida su factura en un 90% pagando entre 15 y 30 euros al mes lo que supone un importante ahorro en la economía.

Además de ese ahorro, hay que contar con las deducciones en el recibo del IBI. En algunas ciudades españolas se podrá alcanzar estas deducciones hasta casi un 50% durante 10 años por lo que la amortización será más rápida de lo esperado y en 5 años o menos, se conseguirá rentabilizar la inversión inicial.





Según el material con el que están fabricadas, el tamaño y la potencia, las placas solares serán diferentes. En referencia al material, podremos distinguir entre placas solares policristalinas y monocristalinas. Dentro de estas, destacamos las full black que son placas enteramente negras y algo más caras pero resultan muy atractivas ya que se integran a la perfección en las cubiertas.

En lo que respecta al tamaño y potencia, existen multitud de fabricantes y marcas. Cada una ofrecerá diferentes tamaños y potencias. Lo mejor ante esta situación es ponerse en manos de una empresa totalmente especializada y profesional como Social Energy.

Gracias a los profesionales de Social Energy, podrás optar por las mejores y más eficaces placas solares del mercado fotovoltaico. La empresa se basará en diferentes parámetros para dar con la mejor instalación para el cliente: tamaño y orientación de la cubierta, potencia necesaria para generar, qué consumo energético necesita el cliente, etc.

Una vez instaladas tus placas solares, podrás disfrutar de un periodo mínimo de 25 años de energía solar.

También cabe mencionar que las placas solares que se usan para convertir la energía solar en térmica no son placas fotovoltaicas, sino térmicas y cuentan con un funcionamiento totalmente diferente.

Existe un pensamiento global en el que se cree que su uso es único y exclusivo para la iluminación o para proveer la electricidad necesaria a algunos electrodomésticos. Ese pensamiento no es del todo correcto ya que las placas solares también permiten generar energía térmica para poder disponer de agua caliente en casa durante todo el año y también suelos radiantes o calefacción.

Los paneles solares están formados por cristales de silicio que es un material semiconductor y, además, están encapsulados por vidrio. Cuando el silicio recibe la radiación solar genera una diferencia de potencial que captan los conductores metálicos que lo rodea como por ejemplo la plata.

En esos conductores metálicos se genera una corriente continua que se envía al equipo inversor que se encarga de la conversión a corriente alterna, es decir, la que consumimos en nuestros hogares e industrias.

En este proceso se ha conseguido una eficiencia superior al 22% y este avance sigue en aumento año tras año con averías escasas y mantenimiento sencillo por lo que el gasto será muy bajo y los beneficios muchos.





Conoce las ayudas Next Gen





Los fondos Next Generation EU son otro de los reflejos por parte de Europa en relación a las ayudas existentes por las renovables para conseguir de forma más rápida la transición energética.

Según algunos expertos de este campo de las energías renovables, los fondos Next Gen podrán financiar hasta un 50% el coste del proyecto para la instalación de energía solar.

No obstante todas estas ayudas han desbordado la administración y esas líneas de ayuda y subvenciones solicitadas por empresas y particulares han ralentizado el avance de este campo energético. De hecho, existen expedientes de 2021 que aún no se han resuelto por lo que el problema seguirá agravándose de no resolverse a tiempo.

Este interés en aumento por parte de la población viene dado desde el 2018, cuando se produjo un cambio en la normativa que hizo que los gobiernos de Europa facilitaran y fomentaran la instalación de energías renovables con diferentes herramientas que facilitaran la implantación de las mismas: simplificación de trámites y papeleos, incentivos económicos, ayudas y bonificaciones, compensación de excedentes,...Según los datos registrados por la Unión Española Fotovoltaica (UNEF), no solo este tipo de incentivos está motivando a la población en pasarse a la fotovoltaica, la guerra de Ucrania y la multiplicación del precio de la luz ha conseguido concienciar más aún a la sociedad en general.

En resumidas cuentas, ya sea por necesidad, por sobrevivir o por ayudar al medioambiente a mejorar, la energía fotovoltaica de autoconsumo se presenta cada vez más como la alternativa a la electricidad convencional.

Las ayudas son importantes pero los trámites también por lo que una mezcla entre precios y ayudas competitivas más unos trámites sencillos, conseguirán que la mayoría de la población opte por pasarse a este tipo de energía renovable.