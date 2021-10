Pérez-Reverte sentencia 'El juego del calamar' después de verla de principio a fin: "El final..."

'El juego del calamar' se ha convertido en los últimos días en la nueva serie estrella de 'Netflix' de la que todo el mundo habla. Tras el estreno de la ficción coreana, que se ha convertido en la serie más exitosa de la plataforma, esta ha batido sus previsiones de nuevos suscriptores durante el trimestre. Entre julio y septiembre, Netflix sumó 4,38 millones de suscriptores, frente a los 3,5 millones que había estimado que lograría. De esta forma, el número total de suscriptores de la empresa se ha situado en 213,56 millones, un 9,4 por ciento más que hace un año.

La serie está en boca de todos y han sido varias las figura públicas que se han pronunciado sobre si es bueno que los niños vean 'El juego del calamar'.Una de ellas ha sido la periodista Ana Pastor, que el pasado domingo confesaba en La Roca, el enfrentamiento que ha tenido con su hijo con motivo de la ficción japonesa.

La periodista señaló que ha prohibido a su hijo ver la serie: "Para mí el debate es sobre las edades de nuestros hijos y si la pueden ver o no. A mí no me parece bien que la vean. Sé que mi hijo seguramente está enfadado porque no se la dejo ver pero es que me parece que no es una serie para niños". Además, explicó a Nuria Roca que, según su criterio, no es porque los niños jueguen a eso sino por la cantidad de referencias violentas que tienen en el día a día, asegurando que "no hace falta que tengan más".

Arturo Pérez-Reverte se pronuncia sobre 'El juego del calamar'

Otro de los que no ha dudado en compartir su opinión, en este caso a través de las redes sociales, ha sido el escritor Arturo Pérez-Reverte, que también ha valorado lo que le ha parecido la serie. Hace unos días, Reverte confesaba haber visto ya cuatro capítulos de la ficción, al tiempo que comentaba que "como espectador adulto, debo decir que me está gustando mucho".

En el mismo tuit incluía su opinión sobre la idoneidad de la serie sobre los niños: "creo (opino) que no es apropiada para los niños, pues estos podrían imitar situaciones peligrosas, violentas o perversas. Habría que tener cuidado con eso". La publicación en su cuenta de Twitter cuenta con más de 14.000 'me gusta' y supera los 1.600 'rt'. Además tiene respuesta de todo tipo, principalmente de acuerdo con la opinión de Reverte.

Cuatro días después del primer tuit, el escritor lanzaba un segundo confesando haber terminado la serie y con una valoración personal. "Ya he visto entera "El juego del calamar". Disfruté ocho episodios y medio. El final del noveno y último me parece una chorrada; imagino que lo dejan así para una segunda temporada. Que esta vez ya no veré".

Pues ya he visto entera "El juego del calamar". Disfruté ocho episodios y medio. El final del noveno y último me parece una chorrada; imagino que lo dejan así para una segunda temporada. Que esta vez ya no veré. https://t.co/hwHetmx5Nk — Arturo Pérez-Reverte (@perezreverte) October 19, 2021