Lo nunca visto en 'El Hormiguero': Pablo Motos anuncia un invitado sorpresa por primera vez en quince años

Como cada jueves, Pablo Motos adelanta al inicio de 'El Hormiguero' los invitados para la próxima semana, pero en esta ocasión el presentador valenciano ha dejado a muchos sorprendidos y descolocados con algo que nunca había hecho antes en los 15 años del programa: anunciar un invitado sorpresa para el próximo jueves sin dar más detalles.

El actor Antonio Dechent visitará el plató de las hormigas el próximo lunes para promocionar la película 'Hombre muerto no sabe vivir', para el martes Lolita y su hija Elena Furiase presentarán el nuevo proyecyo en el que madre e hija están embarcadas, un audiolibro, el miércoles será el turno de la cantante Lola Índigo para presentar su nuevo disco, 'La Niña', a la venta el próximo 2 de julio, y para el jueves, Motos dejaba una incógnita.

LAS REDES COMIENZAN A SOSPECHAR QUIÉN ES EL INVITADO SORPRESA

"Y el jueves...no lo puedo decir", afirmaba el presentador con la silueta de 'invitado sorpresa' a sus espaldas. "Nos tendrás que decir a nosotros por lo menos, que tenemos que preparar", le espetaban las hormigas, pero todo quedó ahí.

A partir de entonces las redes comenzaron a compartir las apuestas de algunos de los nombres que más suenan y que puede ser de la misma casa Atresmedia. Uno de los más sonados es el de Pablo Díaz, el joven y actual concursante de Pasapalabra, muchos creen que acudirá al plató de 'El Hormiguero' tras llevarse el ansiado bote del programa: "¿Invitad@ sorpresa el jueves va a ser Pablo Díaz? Personalmente me daría mucha alegría porque se merece ganar el bote de Pasapalabra y seguro que sería un programa muy interesante. ¡Yo no me lo perdería!", escribían los usuarios.

¿Invitad@ sorpresa el jueves va a ser @pablodiazviolin? Personalmente me daría mucha alegría porque se merece ganar el bote de @PasapalabraA3 y seguro que sería un programa muy interesante. ¡Yo no me lo perdería! — Justalito Birulanguer (@Ri_Valero) June 24, 2021

Sí, nosotros también nos hemos quedado sin respiración ��



Muy pronto en #Pasapalabra �� pic.twitter.com/WkJwM5pep5 — Pasapalabra (@PasapalabraA3) June 18, 2021

Otros optaban por la ironía y apostaban por Miguel Ángel Revilla, uno de los invitados que más veces ha acudido al programa, sin embargo otros optaban por 'Mask Singer' y uno de sus desenmascarados, pero ha sido el nombre de Sergio Ramos, amigo íntimo de Pablo Motos, quienes muchos creen que será el invitado sorpresa del próximo jueves. El capitán ha dicho adiós al Real Madrid y buscará un nuevo destino con Pilar Rubio, actual colaboradora del programa.

QUEREMOS QUE VAYA SERGIO RAMOS — ���������������� ✈️������ (@teamadaraa_) June 24, 2021

