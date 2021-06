Pablo Motos se sincera y revela los dos negocios por los que estuvo a punto de arruinarse: "Me arruiné"

Pablo Motos es uno de los presentadores más polémicos, ya que sus palabras son analizadas con lupa por los espectadores y suele ser muy criticado por ellas. Esta vez, el comunicador pasó a ser el entrevistado y fue el invitado de la semana en el podcast 'El Sentido de la Birra'. A lo largo de la conversación, Motos comenzó hablando del alcance de 'El Hormiguero' y reconoció que analiza a diario las audiencias, incluso los datos que obtiene en cada comunidad autónoma.

Aunque es uno de los programas más exitosos de Atresmedia, el presentador ha reconocido que hay días en los que sus datos empeoran. El presentador ha culpado de esto a Telecinco, dado que, según ha contado, sus datos suelen ser peores cuando coinciden en la franja horaria con 'La Isla de las Tentaciones'. "Tú no puedes competir contra un bajo instinto. La gente siempre se irá a ver el programa que tenga el peor instinto de todos, programas agresivos. Yo hago un programa blanco", se ha justificado Motos.

Asimismo, por un momento, dejaron a un lado su vida profesional para hacer hincapié en la personal. El presentador del espacio de las hormigas compartió algunos de los peores momentos de su vida, concretamente económicos. Motos no ha tenido repartos en confesar que estuvo a punto de arruinarse en dos ocasiones, dejando a Ricardo Moya totalmente sorprendido y sin saber qué decir.

El comunicador se atrevió a contarlo y reconoció que, la primera vez, fue con Biodel, una marca de chicles adelgazantes con los que colaboró durante su etapa en Onda Cero. Este producto resultó ser una estafa, dado que ocasionaban problemas de salud a sus oyentes. "Estuve a punto de ir a buscarlos y cometer una barbaridad. Laura me frenó", recordaba, haciendo referencia a su mujer. "La segunda vez que me arruiné fue con la bolsa", confesó, señalando que fue en el momento en el que explotó la burbuja inmobiliaria.









De la misma manera, Motos hizo un repaso con el presentador del canal de YouTube de todos los invitados de renombre que han pasado por su plató. "La mayoría de gente que viene a mi programa es porque tengo admiración por ella o porque es muy popular", reconocía el valenciano. A raíz de esto, aprovechó para responder a las polémicas que ha protagonizado con algunos de sus invitados.

En primer lugar, se ha puesto sobre la mesa la entrevista que Motos realizó a Santiago Abascal, por la que fue acusado de "blanquear el fascismo" al contar con el líder de Vox como invitado en prime time. "Las entrevistas políticas solo las hago si son elecciones y yo lo único que quiero es que la gente sepa quién es el que tengo delante y qué quiere. Yo no tengo por qué ser amable o cordial. Lo que quiero es ver la fortaleza de sus ideas. Yo me siento huérfano políticamente, me gustaría que alguien me convenciera y poder ir a votar con esa ilusión, pero no me pasa", se explicaba el comunicador.

"No he ido a votar"

A raíz de esto, Motos ha confesado lo que ha hecho con su voto en las últimas elecciones: "En las dos elecciones que he cubierto no he ido a votar, porque no quiero entrevistar a alguien y después ir a votar. En esas entrevistas no soy cordial, creo que tengo que hacer un servicio público porque el programa tiene mucha audiencia y sobre todo porque el programa está fuera de los tertulianos y los periódicos", se sinceraba, dejando claro que no suele ejercer el derecho al voto.

"Yo ahora quiero ser útil. Entonces cuando llegan las elecciones quiero ser útil", agregaba, dejando claro que siente que es más "útil" realizando esas entrevistas que yendo a votar. Asimismo, reconoció que estuvo a punto de dejar emitir 'El Hormiguero' durante la pandemia: "Cuando llegó la pandemia, al principio, pensabas que si abrías la ventana te morías. Entonces llegó un momento en el que pensé cortar el programa, irnos todos a casa".

"Tuve un momento muy vital y me acordé del doctor Pedro Cavadas, uno de los mejores cirujanos del mundo. Le pregunté sobre la gente que no tenía una parte de su cuerpo y sobre si incluso así se quería vivir. El tío me explicó: la vida es como un niño en una atracción, da igual las vueltas que de que el niño se va a ir llorando a casa, porque nunca es buen momento para morirse. Esa frase se me quedó clavada y por eso decidí seguir haciendo el programa de televisión porque la gente necesita compañía y tener algo que había antes de la pandemia", contaba.