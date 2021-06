El ex novio de Rocío Caíz confiesa que la mató y la descuartizó el mismo día de la desaparición de la joven

Conmoción en la localidad de Martín de la Jara donde anoche se confirmaban los peores presagios. El ex novio de Rocío Caíz confesaba a la Guardia Civil que había matado a la joven de 17 años y madre de su bebé de cuatro meses el mismo día que la chica fue a su casa en Estepa.





Según fuentes de la investigación el joven se ha presentado en la tarde de este jueves, cuando se cumplía una semana de la desaparición de Rocío, en el cuartel de la Guardia Civil de Estepa.





Noche de mucha tristeza. Toda mi repulsa y condena por el asesinato de Rocío, y mi profundo pesar a su seres queridos. El machismo y la sinrazón siguen causando un tremendo dolor en la sociedad.https://t.co/gNckXJtNax — Juanma Moreno (@JuanMa_Moreno) June 10, 2021













Allí, acompañado de su abogado, ha confesado los hechos y ha declarado que mató a la joven el mismo día que desapareció, para posteriormente deshacerse del cuerpo que descuartizó y arrojó a varios lugares de Estepa como un descampado y un contenedor.





A lo largo de la noche los agentes encargados del caso han mantenido acordonada la casa del asesino confeso, y pasadas las doce y media de la noche han acudido a la casa de su madre, para igualmente establecer un dispositivo de vigilancia en la puerta.

















Además en compañía del exnovio de Rocío se han registrado varias zonas de la localidad donde, según su testimonio, habría arrojado sus restos.





El presunto asesino habló con la madre de la joven y dijo desconocer dónde estaba su hija





La familia de Rocío se alertó por la mañana porque la chica no había vuelto a casa y la madre de la joven llamó a su ex pareja que le dijo que había pasado allí la noche, pero que al despertar se había marchado y no sabía dónde estaba.





Ana, una hermana de la fallecida, recibió un mensaje enviado presuntamente por Rocío en el que le decía que se había marchado a la provincia de Badajoz con un chico que había conocido meses antes, y pedía que su exnovio se hiciese cargo del hijo de ambos.





La familia de Rocío nunca creyó que ese mensaje lo enviase la joven y siempre insistió en que su ex novio fue la última persona que la había visto cuando la chica fue a Estepa al domicilio que ambos habían compartido hasta que rompieron su relación.





La violencia machista deja otra víctima en nuestra tierra. Otro cruel asesinato. Otra familia rota. Tenemos que luchar con todas nuestras fuerzas para detener esta lacra. Mi condena y repulsa por este crimen. Y mi pésame a la familia y amistades de Rocío. — Juan Espadas Cejas (@JuanEspadasSVQ) June 10, 2021













Además en otro de los presuntos mensajes, Rocío decía a su hermana que le había robado de madrugada 300 euros a su exnovio, extremo que este “confirmó” a la madre de la joven.





Aunque su familia afirma que había sufrido agresiones por parte del exnovio en varios ocasiones, Rocío nunca presentó denuncia por violencia de género.





La menor había conocido a su exnovio cuando ella tenía 11 años y él 16, y se quedó embarazada a los 16 años, para romper la relación con él con el niño recién nacido, hace cuatro meses.

El pasado jueves, decidió ir a casa del exnovio a buscar un carrito para el bebé desde su pueblo, Martín de la Jara, a 28 kilómetros de Estepa, en un taxi pagado por la expareja cuyo conductor fue la única persona que la vio con vida.

La joven Rocío Caíz es la víctima número 18 de violencia de género del 2021 y su hijo, de 4 meses, el séptimo huérfano por el mismo motivo en lo que va de año, según fuentes del Ministerio de Igualdad