Muere un hombre en el incendio de una vivienda en Córdoba

Un hombre de 62 años ha fallecido y otras dos personas han resultado afectadas por inhalación de humo tras el incendio de una vivienda registrado este sábado en la localidad cordobesa de Aguilar de la Frontera. Según ha informado el servicio de emergencias 1-1-2, el fuego se originó en una casa de campo situada junto a la carretera A-304.

El 1-1-2 recibió una llamada de alerta minutos después de las 7:30 horas, informando de que una casa estaba ardiendo y de que una persona podría estar atrapada en su interior. Inmediatamente, la sala coordinadora activó a los Bomberos de Puente Genil, al Centro de Emergencias Sanitarias 061, a la Guardia Civil y a la Policía Local.

Rescate y balance de víctimas

Los Bomberos han confirmado que la vivienda ardió por completo. Durante las tareas de extinción, los efectivos lograron rescatar del interior al hombre fallecido. Las otras dos personas afectadas, una mujer de 73 años y un hombre de 80, resultaron intoxicadas por humo y fueron evacuadas al hospital de Montilla.

Las mismas fuentes han indicado que la vivienda ha quedado inhabitable como consecuencia del fuego, por lo que la familia tendrá que ser realojada en otro lugar.