El misterioso mensaje de Raphael "a lo Matías Prats" que nos tiene a todos en vilo

"¿Qué pasará, qué misterios habrá? Puede ser mi gran noche..." La canción de Raphael es perfecta para presentar esta noticia. Porque el cantante de Linares nos tiene a todos en vilo. En un video en el que le vemos presentando una noticia de última hora, "a lo Matías Prats", como él mismo dice, nos anuncia que tiene que contar algo muy importante a todos sus fans.

Con el misteriosovídeo, el artista ha hecho que saltaran todas las incógnitas. ¿Qué será eso tan importante que el artista tiene que contarnos? ¿Estará pensando en dejar los escenarios para siempre? ¿Será algo vinculado con su vida personal? ¿De qué puede tratarse? Las suposiciones no se han hecho esperar en las redes sociales, sobre todo enTwitter, donde sus seguidores se muestran muy intrigados.

Yo Saludos tú gran @RAPHAELartista ������

Soul se regocija cuando me veo delante de mí mismo El Intelectual, Mundialmente famoso Personalidad del mundo pop-art y cine, dando entrevistas el diario más vendido en Baleares "Última Hora"

Ahora Me gustaría Me gustaría saber qué esta pic.twitter.com/pTpO8txzDF