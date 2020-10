Marta Bosquet, en COPE Andalucía: "Los andaluces están cansados de tanta confrontación"

Lo más probable es que Marta Bosquet, presidenta del Parlamento andaluz, no presida este año el Debate sobre el Estado de la Comunidad. La culpa la tiene un bicho llamado coronavirus. Aunque ella es muy optimista y quiere pensar que tal vez esos resultados que está esperando lo hagan posible. Nos lo cuenta en una entrevista en COPE Andalucía, desde su casa, donde se encuentra aislada tras dar positivo por COVID. "Tengo que esperar unos últimos resultados. Lo cierto es que me gustaría estar presidiendo la Cámara, pero si no estoy seguiré el debate por televisión", asegura.

Podemos escuchar aquí la entrevista con la presidenta del parlamento andaluz, quien asegura que no es momento de confrontaciones entre los grupos, si no de sumar fuerzas y llegar a acuerdos. "Está en juego el reparto de los fondos europeos COVID, está en juego nuestra tierra. Los andaluces están cansados de tanta confrontación. Ahora más que nunca tenemos que estar a la altura".

UNA FECHA MUY ESTUDIADA

La fecha elegida para el debate no es fruto de la casualidad. El presidente de la Junta, Juanma Moreno, afronta el Debate sobre el estado de la Comunidad en estos días con el fin de acudir a la reunión de la Conferencia de Presidentes que ha convocado elgobierno centraly que se celebrará el lunes 26 en Madrid con una posición "de firmeza del conjunto de los grupos políticos para lograr que venga a Andalucía la mayor cantidad posible de fondos europeos".

En este sentido, Moreno pedirá el apoyo de los partidos a la propuesta de que el Gobierno central realice el reparto de los fondos entre las comunidades conforme a los mismos criterios de población, paro y PIB que ha avalado la Comisión Europea para el reparto de los fondos entre los estados.

LOS FONDOS EUROPEOS COVID, SOBRE LA TRIBUNA

El presidente andaluz llega a este Debate con el propósito de conseguir la unidad de todos los partidos para reclamar al Gobierno central queAndalucía reciba algo más de 23.000 millones de euros de los 72.000 millones a fondo perdido que percibirá España de la Unión Europea para hacer frente a la crisis generada por el coronavirus.

De ese modo, el presidente defenderá que a Andalucía le corresponde el 32 por ciento de los 72.000 millones. Espera obtener el respaldo de la Cámara para acudir el lunes a la Conferencia de Presidentes con esa reivindicación.

"Es fundamental una actitud constructiva", ha dicho Bosquet

Además, el jefe del Ejecutivo andaluz defenderá durante su intervención la necesidad de diálogo y acuerdo para sacar adelante los Presupuestos de 2021"con el mayor respaldo posible". Para conseguirlo, el presidente apela a una "actitud constructiva y dialogante, como una oportunidad para huir de la confrontación"

