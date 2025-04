El mantra de una madre de acogida antes de conocer a su bebé: "No puedes hacerlo"

Estrella y su marido se convirtieron en familia de acogida en 2009. “Llegaba el verano, y nuestro hijo ya tenía cinco años, así que pensamos que podríamos ayudar a alguien. Pensamos en el acogimiento saharaui, y vimos esta modalidad. Sí es cierto que fui yo la que me informé.

Cuando se lo traladó a su marido , la respuesta fue un no rotundo: “Teníamos unos prejuicios no certeros a lo que es la realidad. Mi marido estaba viendo la tele, pusieron un reportaje sonre las familais de acogida, y cuando terminó, me dijo: ¿Por qué no llamas Cruz Roja para verlo?”

Reconoce que el proceso necesita su tiempo: “La administración debe garantizar que estos niños deben estara en unos hogares seguros. No tuvimos trabas, pero el procedimiento sí necesita su tiempo. Hicimos una sesión informativa, y mi sorpresa fue que cuando terminamos la sesión, mi marido dijo: “Dónde tengo que firmar porque si quiero hacerlo”.

Tras el curso, entran en una lista de espera y las familias son valoradas. Después hay entrevistas de los padres y también los hijos biológicos. “Deben estar de acuerdo todas las personas que vivan en el domicilio familiar”.

No todos los niños pueden estar en cualquier familia: “Cada familia tiene unas características, y los menores también.”

El primer niño que acogieron acababa de nacer. “Lo conocimos en una cuna nido del hospital. Recuerdo perrfectamente hasta las sensaciones de ese día. Teníamos miedo porque nunca habíamos hehco algo así. Pero era una ilusión tremenda.”

Subiendo el ascensor a la planta de neonatos, Estrella se repetía una frase como un mantra: “Estrella, a este niño tienes que cuidarlo mucho pero no puedes quererlo mucho, no puedes encapricharte con él. Un mantra fruto del miedo”.

Cuando lo vio, todo cambió. “Tenía varias personas alrededor de su cunita, pero me di cuenta de que estaba muy solo en el mundo. El mantra se me olvió. Yo ya lo quería. Era mi niño y tenía que estar ahí para cuidarlo. Eso sí, mejor que el mío porque me hacen informes”.

El bebé estuvo en casa nueva meses. “Ahora seguimos teniendo mucha relación con él. Lo queremos con pasión. Hay un vínculo muy especial para mi marido y para mí, y también para mi hijo. Para él es su hermano”.

Después de la marcha del bebé, llegarían más niños de acogida a casa. Más de una quincena han pasado ya por casa de Estrella y Paco. El tiempo que los niños están con la familia de acogida, “tenemos un apoyo psicológico y el apoyo de un equipo técnico de la Junta de Andalucía”.

Para Estrella, lo importante es vivir cada día y no alimentarse de la despedida. “Cuando llega la despedida, hay que prepararse mentalmente. Saber que el niño se va y que esa marcha es buena para él. Cuando se van hay tristeza, porque te despides de alguien a quien quieres, pero lo importante es que cuando se va de casa ya no tiene un problema. Y cuando quieres a alguien de verdad, quieres que sea libre y que sea feliz”.

La despedida hay que explicársela al niño como tal. “Cuando estos nños se van hay que prepararlos. Lo que tienes es que venderles su camino y su futuro. Y recordárselo cuando está con la familia de acogida muchas veces.”

“Nosotros les decimos: qué suerte tienes, que te vamos a buscar la mejor familia del mundo. Y así el niño se convierte en el protagonista de su historia.

Así actúan con la pequeña que está con ellos ahora: “Le lanzamos algunas veces el mensaje, y tiene tanta ilusión con su nueva familia que la visualiza. Dice que su padre se llamará Antonio y su hermana, Jimena.” también es importante que esos niños ven que niños que antes estuvieron de acogida, vuelven a casa. La familia nunca termina de despedirse. “Nuestra familia sigue creciendo cada día más”.

La familia adoptiva puede decidir que su hijo tenga o no contacto con la familia de acogida: “Para los niños es muy importante saber que vamos a estar.”

Hay menores que llegan con necesidades alimentarias, sanitarias, especiales... “En lo que coinciden estos niños es que necesitan a alguien incondicional, que esté con ellos, que los protejan. Voy a estar cuando haya que ir al médico, en tu cumpleaños, cuando tengas miedo. Voy a estar”.

Ahora vive en casa de Estrella una niña pequeña. “Cuando llegó, lo uncio que la calmaba por la noche era tomarse varios biberones de leche. Los pedía y se los preparaba. Han pasado dos años y la niña sigue viviendo con ellos, y pidiendo la leche cada noche. Sólo con decirle que ahora se la llevo, se queda dormida”.

Cuando vas a acoger a un niño, te dicen el tipo de acogida que se estima que sea. “Puede que llegue por un acogimiento expres, pero que se convierta en temporal o permanente por las necesidades del caso”.

Todos vienen a casa con mucha freucnecia. “Todos quieren venir a casa a comer, a dormir... Nunca terminan de irse. Siempre que la despedida se haga bien, el lazo invisible sigue ahí”. Es un lazo invisible que dura de por vida.