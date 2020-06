Mamen Mendizábal celebra que ayer no hubo muertos por coronavirus y José Manuel Soto le recuerda este detalle

Según los datos facilitados en el día de ayer por el Ministerio de Sanidad, a través de su portavoz, Fernando Simón, ayer lunes fue el primer días sin fallecidos por coronavirus desde que se decretó el estado de alarma, siempre que los datos que ofrecen desde el Ejecutivo sean correctos, pues en los últimos días y con el cambio del sistema de recopilación de datos están existiendo bastantes bailes de cifras.

Sea como fuere, y partiendo de la base de que este dato es el correcto, es una gran noticia que, sin embargo, ha provocado un rifirrafe en redes sociales entre dos rostros muy conocidos de nuestro país.

RIFIRRAFE ENTRE MEMEN MENDIZABAL Y JOSÉ MANUEL SOTO EN LAS REDES

Todo empezaba con un tuit publicado en su cuenta oficial por la periodista Mamen Mendizábal, presentadora del programa ‘Más vale tarde’ de La Sexta. “Ningún muerto en las últimas 24 horas por coronavirus. NINGUNO. Esa es sin duda una buena forma de arrancar hoy”, señalaba la comunicadora.

Rápidamente, el cantante sevillano José Manuel Soto no tardaba en retuitear la publicación de Mendizábal, al tiempo que le preguntaba, con enorme ironía, que “¿entonces las manifas de los fachas con los coches y las cacerolas no fueron ningún peligro no? ‘Cagóndié’...".

Entonces las manifas de los fachas con los cochrs y las cacerolas no fueron ningún peligro noo?? Cagóndié... https://t.co/NbEnMDhgjN — Jose Manuel Soto (@JOSEMANUELSOTO1) June 1, 2020

La periodista, lejos de dejar ahí el asunto, retuiteó el mensaje de Soto, indicándole “Que NO hay muertos hoy por primera vez es la noticia. Si eso te lleva a esa conclusión...”.

Que NO hay muertos hoy por primera vez es la noticia. Si eso te lleva a esa conclusión ... https://t.co/hKOah1bbZZ — Mamen Mendizabal (@mmendizabal1) June 1, 2020

Y este cruce de tuits, hay quien le ha recordado de la presentadora de La Sexta, el baile de cifras que hay en el Gobierno respecto a todo lo relacionado con el coronavirus, como dejó ayer mismo en evidencia el periodista Vicente Vallés, durante el informativo de la noche de Antena 3.

Gracias Vicente Valles en @A3Noticias por contar la verdad pic.twitter.com/2sMHWi84tr — Mon Bosch (@josepramonbosch) June 1, 2020

EL TRASFONDO DE LA POLÉMICA ESTÁ EN LOS ‘CAYETANOS’

Un enfrentamiento en redes, entre Mendizábal y Soto, que tiene como trasfondo las acusaciones que, desde sectores cercanos a la izquierda y también desde los partidos del Gobierno, se han lanzado contras los ‘cayetanos’ que han participado en las caceroladas para pedir la dimisión del Ejecutivo de Sánchez e Iglesias por lo que consideran una pésima gestión de esta crisis del coronavirus; o en las manifestación en coche del pasado 23 de mayo en todas las capitales de provincia, convocados con el mismo fin por Vox; y a quienes se ha acusado de contribuir a expandir el virus y poner en peligro la vida de las personas.

Entre ellos, por ejemplo, Pablo Echenique, portavoz del grupo parlamentario de Unidas-Podemos, y uno de los que más activos se está mostrando en redes, quien publicó este mensaje el mismo día de las manifestación en coche autorizadas, y donde acusaba a los participantes en las mismas de favorer la contaminación y el "contagio masivo", además de ir "contra los científicos".

¿Qué tal ha ido la "manifestación" contaminante a favor del contagio masivo y contra los científicos? — ᴘᴀʙʟᴏ ᴇᴄʜᴇɴɪQᴜᴇ ���� (@pnique) May 23, 2020

