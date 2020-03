Los casos de coronavirus en Andalucía se elevan a 54

Andalucía eleva a 54 los casos registrados de coronavirus, cuya enfermedad se ha bautizado con el nombre de Covid19, según los últimos datos publicados por el Ministerio de Sanidad, que cifran en 999 las personas afectadas en toda España con Madrid y País Vasco como comunidades autónomas las más afectadas.



De hecho, Andalucía es la quinta comunidad con mayor número de casos notificados del nuevo coronavirus por detrás de Madrid (469), País Vasco (149), La Rioja (81) y Cataluña (75). Tras Andalucía figuran Comunidad Valenciana (37), Castilla-La Mancha (26), Castilla y León (23), Canarias (22), Aragón (13), Cantabria (12), Baleares (11), Asturias (7), Extremadura (7), Galicia (6), Murcia (4) y Navarra (3).

Hasta el momento 16 personas han fallecido en España por el nuevo coronavirus y alrededor de 30 se han curado. "El número de casos está siendo importante, pero se están barajando medidas concretas en las comunidades más afectados para restringir la transmisión", ha dicho el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, tras la reunión del Comité de Evaluación y Seguimiento del Coronavirus que, por primera vez, ha estado presidido por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Asimismo, Simón ha comentado que, por ahora, más allá de las posibles medidas adicionales que se vayan a tomar en Madrid y el País Vasco, no se prevé que a nivel nacional se lleven a cabo ya que, tal y como ha asegurado, no se pueden recomendar las que "no vayan a ser implementables".

Así, el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias ha reiterado la importancia de que la población realice un "ejercicio de responsabilidad" y lleve a cabo las principales medidas para evitar el contagio del coronavirus, entre las que ha destacado la higiene de manos o llamar a los servicios sanitarios en el caso de presentar síntomas.

LA SITUACIÓN EN CHINA ES YA "MUY FAVORABLE"

Respecto a la evolución del virus en el resto del mundo, Simón ha informado de que la situación en China ya está siendo "muy favorable", dado que apenas se detectan ya 100 casos al día; en Corea del Sur llevan seis días con una reducción de personas diagnosticadas de Covid19; si bien en Italia las cifras de afectados siguen aumentando y ya han superado los 7.000 casos.

"Con las medidas que, por ejemplo acaba de implantar Italia, tendríamos que empezar a ver una reducción de casos", ha aseverado, si bien ha reconocido que, al igual que en España los datos que se dan cada día dan una imagen de lo que podía estar ocurriendo hace cuatro o seis días, mientras que en Italia "no se está seguro".

Finalmente, Simón ha reconocido que España está identificado por algunos países como una zonas de transmisión local del virus, a pesar de que la mayor parte de las personas afectadas se infectaron en otros países.