Loles López reclama al Gobierno que "reconozca el valor de las familias numerosas" en la futura ley

La consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, se reúne con la Federación Andaluza de Familias Numerosas y subraya su aportación a la sociedad

La consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López, ha reclamado al Gobierno de España que "reconozca el valor de las familias numerosas" en la futura Ley de Familias, que ya cuenta con la aprobación del Consejo de Ministros. A juicio de la consejera, las familias numerosas quedan "invisibilizadas" en el proyecto normativo, por lo que ha hecho un llamamiento al diálogo para recoger en el texto el sentir de estas familias.

Loles López ha mantenido una reunión telemática con representantes de la Federación Andaluza de Familias Numerosas, encabezados por su presidente, Guillermo Latorre. En este encuentro, se ha abordado las distintas preocupaciones y demandas de este colectivo, el cual ha criticado que se suprima el concepto de familia numerosa en el proyecto de ley presentado por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030. "La ley debe recoger la importante aportación a la sociedad de las familias numerosas", ha afirmado Loles López, quien ha advertido de que el texto aprobado por el Gobierno "invade competencias de las comunidades autónomas".

La consejera de inclusión social ha incidido en la demanda de la federación andaluza respecto al mantenimiento del nombre y el título de familia numerosa sin perjuicio de que se protejan otras situaciones familiares bajo otra denominación o título. En este sentido, la consejera coincide con la federación en que el concepto de familia numerosa viene derivado del número de hijos y de sus propias características particulares, por lo que sus necesidades se han de atender debidamente.

"Esta ley viene a sumar y no a restar, en cambio se da el sinsentido de que se elimina a las familias numerosas", ha reiterado Loles López, quien ha puesto el acento en el valor social de las familias numerosas. A este respecto, ha lamentado que se las encasille en la categoría de 'familias con necesidades de apoyo a la crianza', ya que así se les "invisibiliza" y "no reciben el reconocimiento que merecen". "Las familias numerosas no pueden difuminarse entre tanta nueva nomenclatura, sus situaciones son específicas y deben ser protegidas", ha proseguido la titular de Inclusión Social, que se ha comprometido a visibilizar sus demandas y a luchar por su realidad familiar.

A esta reunión ha acudido de forma presencial la secretaria general de Familias, Igualdad, Violencia de Género y Diversidad, Concepción Cardesa; y la presidenta de la Asociación de Familias Numerosas de Sevilla, Edurne Echevarría, toda vez que otros miembros de la Federación Andaluza estuvieron presentes de manera online.





