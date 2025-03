Las lluvias alivian los estragos de la sequía en Andalucía: así ha cambiado el consumo humano y la biodiversidad

Llueve con fuerza en Andalucía. Los embalses de la región acumulan el 45,88% de su capacidad máxima y permiten atisbar un cambio de tendencia en la que hasta ahora había sido una situación de sequía que estaba poniendo contra las cuerdas la biodiversidad, la agricultura y el consumo humano. Comparativamente, los recursos hídricos actuales reflejan un aumento de 2.159 hectómetros en los pantanos respecto a las mismas fechas de 2024.

el parque de doñana: un goteo de pérdida de especies que comienza a revertirse

Una referencia nacional del medio ambiente en España es el Parque Nacional de Doñana. La sequía ha afectado directamente a la pérdida de biodiversidad en esta zona natural. "Nuestros animales están adaptados al clima mediterráneo, caracterizado por etapas cíclicas de sequía. Lo que ocurre es que hemos vivido una sequía muy intensa, durante muchos años, y esto, evidentemente, ha provocado una pérdida considerable de especies animales en el Parque de Doñana", explica a COPE el director de la Estación Biológica de Doñana, Eloy Revilla.

El parque, a su vez, tiene un funcionamiento natural de su ecosistema diferente al de las marismas: su agua se almacena en lagunas. La más importante es la de Santa Olalla, que funcionaba como una laguna permanente, pero que ha llegado a secarse por completo durante tres años consecutivos y que sigue sufriendo las consecuencias de esa falta ininterrumpida de agua por el mal estado de los acuíferos, de los que dependen las lagunas directamente. "La recuperación va a llevar años y pasa por que siga lloviendo y porque reduzcamos la demanda de agua subterránea", matiza Revilla.

¿Por qué se han perdido las especies? Precisamente, porque esta laguna ahora tiene carácter temporal y, en verano, los peces que se nutrían de Santa Olalla, como las anguilas, han desaparecido.

Ahora, con las consecutivas borrascas de 2025, el director de la estación biológica de Doñana asegura que hay varias evidencias de cambio. Por un lado, la vegetación ha mejorado su salud después de que desapareciera el pasto y hubiese altas tasas de mortalidad de grandes árboles. En la marisma, por otro lado, se empieza a ver inundación: de ella dependen las grandes comunidades de aves acuáticas de Doñana.

consumo humano: el norte de córdoba vuelve a beber agua potable con tranquilidad

Desde abril de 2023 y hasta el mismo mes de 2024, el norte de la provincia de Córdoba se enfrentó a una crisis humanitaria sin precedentes: la falta de acceso al agua potable. Meses antes del 17 de abril de 2023, el pantano de Sierra Boyera, que abastece de agua al Alto Guadiato y el Valle de Los Pedroches, se secó por completo. Fue el primer embalse andaluz en secarse del todo.

Hoy, ese mismo pantano, ha alcanzado su máxima capacidad y ha tenido que desembalsar agua. Una paradoja que, no obstante, no ha hecho olvidar a sus vecinos el mal trago. "Comprábamos agua para beber y teníamos que acudir diariamente a los camiones cisterna. Cada día salía un olor y un color diferente del grifo. Los vecinos exigimos la conexión de Sierra Boyera con el embalse de Puente Nuevo, que tiene agua de calidad. Y que las instituciones consigan que el agua del pantano de La Colada también sea potable. No queremos que todo se quede aquí estancado ahora que ha vuelto a llover, porque puede volver a pasar", sentencia David Fernández, vecino de Pozoblanco y presidente del centro comercial abierto del municipio.