Las llamadas al teléfono andaluz de atención a las mujeres aumentan un 28 % este verano

El teléfono de atención a las mujeres andaluzas 900 200 999, que gestiona el Instituto Andaluz de la Mujer (IAM), ha atendido durante julio y agosto 8.737 llamadas, lo que supone una media de 146 interacciones al día, un 28 % más que en el periodo de enero a junio, cuando se recibieron 114 llamadas diarias que suman un total de 20.494.

La consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López, ha resaltado, a través de un comunicado, “la trascendencia de esta línea que está conectada con Emergencias 112, lo que permite activar todos los recursos dirigidos a las víctimas de violencia de género desde el momento en que se tiene conocimiento de una situación crítica”.

López ha animado a “todas las andaluzas y andaluces” a grabarse el teléfono 900 200 999 en su móvil “porque se trata de un servicio confidencial, operativo 24 horas, los 365 días y que ayuda a salvar vidas”.

Concretamente, este servicio del Instituto Andaluz de la Mujer ha recibido durante julio y agosto un total de 8.737 llamadas en Andalucía, lo que supone una media de 146 llamadas al día y un incremento del 28,07 % con respecto al primer semestre del año, cuando se atendieron 20.494 y una media de 114 interacciones al día; entre enero y agosto de 2025 se han producido 29.231 llamadas.

En julio y agosto también han aumentado las consultas relativas a violencia de género, que suponen el 75,2 % del total, casi seis puntos más que el periodo enero-junio, que se situó en el 69,3 %.

El mayor número de cuestiones sobre violencia de género son relativas a la ejercida en el ámbito de la pareja y expareja, seguida de la violencia sexual y, por último, otras violencias.

Además, a través de esta línea se han gestionado en estos dos meses 141 acogimientos de mujeres en los recursos de acogida; agosto, con un total de 77, ha sido el mes con mayo volumen de acogimientos.

Desde el inicio de la legislatura, el Gobierno andaluz lanza cada verano una campaña de difusión del teléfono y en esta edición la campaña ha tenido como lema ‘¡Llévatelo siempre contigo!’ y emula un vídeo musical con una “canción que puede salvarte la vida” y un estribillo pegadizo con el 900 200 999 como protagonista.