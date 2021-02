La sentida respuesta de Jesulín de Ubrique cuando Bertín Osborne le pregunta por María José Campanario

La tensión continúa entre Belén Esteban y María José Campanario. La ex novia y la esposa de Jesulín de Ubriquepasan por uno de los peores momentos desde que Jesulín volviera a casarse en 2002 y decidiera formar una familia en su tierra natal.

Y es que hace unas semanas, la odontóloga sorprendía con una carta en las redes sociales dirigida a la madre de Andrea Janeiro. En la misiva, Campanario se refería a la primera pareja de su marido como «Boba», «lerda», «princesita barata», «fácil de lengua» o «me la sudas».

EL DURO ENFRENTAMIENTO DE MARÍA JOSÉ Y BELÉN

Además, María José amenazó incluso con destapar un secreto de su pasado que podría hacer mucho daño a Belén Esteban y a su familia. Una amenaza ante la que Belén Esteban no guardó silencio.

La colaboradora de "Sálvame" le devolvía la amenaza con unas duras palabras: "Yo no he sido un polvo de una noche, cariño. Nuestra primera hija, la de Jesulín y mía, no la tuya, fue una niña buscada con mucho amor. En 18 años, he hablado solo de mi vida. Y la de tu marido, sí, porque en un tiempo fue parte de mi vida".

¡Buenas tardes!



Esta semana me acompaña en @elshowdebertin mi gran amigo Jesulín de Ubrique en un programa cargado de emociones.



Os espero el miércoles a las 22:30 en @canalsur#elshowdebertinpic.twitter.com/eGk76Wd125 — Bertín Osborne (@BertinOsborne) February 22, 2021

Ante este duro enfrentamiento público que ambas han mantendio y que ha trascendido a los medios, Jesulín de Ubrique se mantuvo callado, mostrando todo su apoyo a su actual pareja. Sin embargo, no debe ser fácil para el diestro gaditano, ya que esta semana ha visitado el programa que Bertín Osborne presenta en Canal Sur, y hemos visto cómo Jesulín se quebrantaba al referirse a Campanario.

LAS LÁGRIMAS DE JESULÍN

En "El Show de Bertin", Jesulín de Ubrique ha vuelto a sacar su lado más emotivo y personal. Cuando el presentador le ha preguntado por su matrimonio con María José Camapanario, el andaluz ha tirado de memoria: "En el 2002 nos casamos. Fue todo muy rápido, y ya llevamos veinte años".

Sin embargo, los recuerdos, la emoción y quien sabe si los difíciles y tensos momentos que está viviendo recientemente ante el enfrentamiento público de María José y Belén, hacían que el torero no pudiera reprimir lágrimas. Tanto es así que durante unos minutos no se pronunció. Se vivieron entonces los momentos más difíciles para el diestro durante el programa de la cadena pública.

También te puede interesar:

El apoyo incondicional de Jesulín de Ubrique a Campanario tras su ataque a Belén Esteban: "Princesita barata"

La durísima amenaza de Campanario a Belén Esteban: "Podría acabar contigo y toda tu farsa"