Kiko Rivera, indignado con Pedro Sánchez y Pablo Iglesias: "Es un cateto"

Kiko Rivera ha vuelto a llamar la atención de las redes sociales con sus últimas declaraciones. El hijo de Isabel Pantoja era el invitado del tertuliano Álvaro Ojeda a su espacio en Radio Marca y en su charla ambos tuvieron tiempo de hablar de temas actuales como el enfrentamiento de Rocío Carrasco y Antonio David Flores.

Esta vez el cantante se ha desatado cuando Ojeda, en una ronda para poner adjetivos a varios personajes nombraba el presidente del Gobierno Pedro Sánchez y el aún vicepresidente Pablo Iglesias: “No veas, uf…¿Qué tipo de palabras puedo utilizar?” aclaraba el Dj ante la tesitura a la que se enfrentaba, “Sin rebasar el Código Civil las que quieras” o “De buen rollo” le decían los compañeros. “Pedro Sánchez no es que me caiga muy bien, le pondría…cateto” aclaraba el menor de los hermanos Rivera.

Acto seguido Álvaro Ojeda preguntaba al artista sobre Pablo Iglesias, sin pensarlo Kiko Rivera decía: “Ese…lo siento, me da igual que sea prime time, ese es gilipollas”. Ante la llamada de atención el hijo de la tonadillera pidió perdón por la palabra malsonante. “Lo tengo que decir…es que no me cae bien” apostilló.

Asimismo el artista decía no saber quien era en ese momento el presidente del Partido Popular Pablo Casado pero si José Luis Martínez Almeida: "Almeida me cae genial pero parece al que le robaban el bocata en el recreo".

LOS POLÍTICOS ANTE EL DOCUMENTAL DE ROCÍO CARRASCO

Kiko Rivera además ha opinado del panorama político del país en los últimos días y la entrada de políticas como Irene Montero en ‘Sálvame’ para valorar la opinión de la hija de Rocío Jurado: “Aquí voy a tardar más…con esto de Rocío Carrasco me parece lamentable que los políticos entren en los programas del corazón a opinar sobre este tipo de acontecimientos que al final a ellos ni les va ni les viene, creo que se están colando un poco” afirmaba.

El mensaje de Kiko Rivera a los políticos, con apoyo a Antonio David pic.twitter.com/s5hLMGd21a — TVMASPI (@sebas_maspons) March 23, 2021

PRÓXIMOS PROYECTOS CON MEDIASET

El plena guerra con su madre y ante la imposibilidad de hacer ‘bolos’ y conciertos, Kiko Rivera aclaraba los planes de futuro ante las preguntas del tertuliano de Radio Marca al decir que hacía poco que había hablado con Paolo Vasile, consejero delegado de Telecinco. “Hablamos de trabajo de Mediaset, de cositas que vayamos haciendo, cosas nuevas", afirmaba.

Kiko RIVERA anuncia que ha hablado con PAOLO VASILE y de próximos proyectos en MEDIASET pic.twitter.com/9dcWo6dHW5 — TVMASPI (@sebas_maspons) March 23, 2021

