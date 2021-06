El error en el tatuaje de Kiko Matamoros del que se burlan en 'Sálvame': "Voy a hablar con mis abogados"

Este lunes, Kiko Matamoros volvió a indignarse en 'Sálvame'. Sin embargo, esta vez, nada tenía que ver con sus compañeros. Miguel Frigenti anunció, nada más empezar el programa, que llevaba información sobre uno de los colaboradores presentes, lo que preocupó a sus compañeros. Dada la incertidumbre, el colaborador aseguró que tenía que ver con Matamoros y su novia Marta López.

Después de varias especulaciones sobre la pareja, Frigenti reconoció que su información estaba relacionada con las coordenadas que Matamoros lleva tatuadas en el brazo. Tras una larga investigación, el colaborador de Telecinco descubrió que su compañero tiene marcada en su piel una ubicación que no corresponde a lo que él cree.

"Llevo tatuadas unas coordenadas que corresponden al lugr donde vi a Marta por primera vez. Son las coordenadas de 'Oh my club', pero no por el club sino por Marta", explicaba Matamoros a sus compañeros, quienes, después de reírse de él, reconocieron que era un detalle "muy bonito". "Ella también las lleva, pero muy pequeñitas", contaba el colaborador, refiriéndose a su pareja.

Después de recordar el momento el que Matamoros desvelaba el significado de su nuevo tatuaje, Frigenti pasó a dar la explicación que aseguraba que había un error: "Cuando veo las coordenadas yo me mosqueo porque él dice que pertenecen a la ubicación de 'Oh my club'. Si que es verdad que la primera fila no me extraña, porque tenemos hemisferio norte y hemisferio sur y España esta en el norte, pero en la fila de abajo pone E de este y España está en el Oeste. Entonces, no puede ser que la Comunidad de Madrid ponga este. Entonces, hablé con varios expertos y me dijeron que esas coordenadas no es la de 'Oh my club'".









"Entonces, me pongo a investigar a qué sitio pertenecen estas coordenadas. Y estas coordenadas que llevan Kiko y Marta tatuadas en el brazo. Estas coordenadas me llevan a la Yverdon-les-brais, en Suiza. Que es una ciudad...", señalaba el colaborador hasta que fue interrumpido por las carcajadas de sus compañeros. "Dejadme terminar", pedía Frigenti . "¡Es buenísimo!", se le escuchaba gritar a Belén Esteban, mientras Matamoros parecía completamente desconcertado.

"Voy a hablar con mis abogados"

"Voy a hablar con mis abogados. No, no, yo me voy a hablar con mis abogados porque le di al tatuador la dirección y le dije que me las buscase. Y me las busca y... A mí ya me da igual todo ¡Qué hago! ¿Me corto el brazo?", exclamaba Matamoros muy enfadada y dispuesto a abandonar el plató de Telecinco para ir inmediatamente a hablar con sus abogados. "No me lo puedo creer, me voy a tener que cortar el brazo", se lamentaba.

"Me he puesto a investigar Yverdon-les-brais y es una ciudad muy famosa por sus club de intercambio de parejas", afirmaba el colaborador, provocando las carcajadas de sus compañeros e incluso de Matamoros, quien parecía desesperado. "Esta es la coordenada exacta de lo que tiene tatuado Matamoros. Es decir, conociste a Marta en un seto de un pueblo perdido de Suiza", concluía Frigenti.









"Afortunadamente, las coordenadas de Marta son muy pequeñas y se las podrá modificar sin mayor problema", señalaba el colaborador. "Le dije: 'Búscame las coordenadas de esta dirección'. Y no me fui a buscarlo... Estoy jodido, claro que estoy jodido. Ahora mismo, lo único que se me ocurre es hacerme un viaje con Marta a Suiza y me cambiaré el tatuaje, no me lo quitaré... Es una putada. Lo siento por ella, a mí me da igual. El tatuador era amigo mío", zanjó Matamoros, quien se acabó uniendo a las risas de sus compañeros por la situación surrealista que estaba viviendo.