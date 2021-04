Kiko Matamoros se levanta y se marcha de 'Sábado Deluxe' tras el ataque más personal de Dakota: “Barriobajera”

El colaborador de Sálvame, Kiko Matamoros, ha decidido abandonar el plató de 'Sábado Deluxe' este fin de semana tras el gran encontronazo que ha protagonizado con la invitada, Dakota Tárraga. Y es que el plato fuerte del programa de Telecinco ha decidido dejar de lado el tema de la relación con sus padres para lanzarse en ataques hacia el tertuliano, al que ha criticado tanto por sus relaciones familiares como por uno de los aspectos más polémicos de la vida de Matamoros.

Una entrevista en la que la que fuera protagonista en 'Hermano Mayor' ha hablado del trastorno que sufre, además de su punto de vista de la relación entre Rocío Carrasco y su hija Rocío Flores, así como de las acusaciones de maltrato hacia la hija de Antonio David. Pero el plato fuerte ha sido cuando afeaba a Kiko tanto sus enfrentamientos con su hijo como la relación que mantiene con Marta López.









Bronca entre Kiko y Dakota: “Maleducada”



Sobre la relación entre hijos y padres, las palabras de la invitada iban en aumento hasta que ha decidido atacar directamente a Matamoros: “Pedir perdón no cuesta nada, y tú eres el menos indicado para hablar”. El colaborador de 'Sálvame', perplejo, le preguntaba el motivo de la indirecta. “Porque tu sabrás los problemas que has tenido en TV con tus hijos, a ti el silencio te favorece”, reprochaba ya entre gritos Tárraga.

“Pues seré el más indicado, y no soy protagonista de la sarta de bobadas que estás diciendo tú esta noche. Pero te diré que a mis hijos les he perdonado”, se defendía Matamoros, que ya abandonaba su asiento para encararse con Dakota. “Y yo a mi mis padres también, y a ti tu hijo te ha venido a criticar a un plató, y a mi mi padre en la vida, ¿vale máquina?” respondía la invitada del Deluxe que, además, dejaba una perla entre grito y grito sobre la pareja del tertuliano: “Qué vergüenza, y con una niña de mi edad...”

dakota acabando con kiko matamoros. GOZO pic.twitter.com/F35V3pns66 — peri (@T5Comento) April 24, 2021









Y es que Matamoros, de 63 años, mantiene una relación sentimental con Marta López, de 23, por lo que la diferencia entre ambos es de 40. “Oye Dakota, ¿y a ti que te importa con quién está Kiko?”, le recriminaba Lydia Lozano, que sí se había percatado del comentario y se lo 'chivaba' a su compañero que, muy enfadado, volvía a encararse con Dakota. “Mira, yo estoy con quien quiero, con quien me quiere y con quien me sale de los huev*s”, zanjaba Matamoros mientras llamaba “barriobajera” a la joven.









Kiko abandona y Dakota se disculpa



En ese momento, Matamoros decidía abandonar el plató tras los ataques personales de la invitada: “Mira Patricia, yo me voy de aquí, porque yo esto no lo voy a aguantar, a esta maleducada, mentirosa...” zanjaba el colaborador del 'Deluxe' mientras recogía su móvil de la silla. “Yo entro para contar que he oído cómo le hablabas a tu madre, para eso sí que voy a entrar”, comentaba antes de marcharse definitivamente.

No obstante, el presentador Jorge Javier Vázquez reprochaba a Dakota su actitud que, pasados los minutos, terminaba disculpándose ante el colaborador. “Kiko, soy una toca huev*s y te pido perdón”.