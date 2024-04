La Junta plantea que Andalucía necesita 50 nuevos juzgados entre 2025 y 2026

El consejero de Justicia, José Antonio Nieto, pide al Ministerio "el mismo trato que a otras comunidades" como Cataluña

El consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto, ha participado en la Comisión Mixta entre la Junta y el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), que preside Lorenzo del Río, en la que se ha analizado la carga de trabajo de los partidos judiciales andaluces para elevar al Ministerio una propuesta conjunta de creación de nuevas unidades. Nieto ha señalado que actualmente en Andalucía hay medio centenar de juzgados sobrecargados, por lo que entre 2025 y 2026 sería necesario contar con 50 nuevos órganos.

La Comisión Mixta entre la Junta y el TSJA es el máximo órgano de coordinación entre ambas instituciones que se celebra periódicamente para trabajar conjuntamente en la mejora del servicio de Administración de Justicia. Cada año, esta Comisión elabora una propuesta de creación de nuevas unidades judiciales que se eleva al Ministerio de Justicia, que es quien decide finalmente los órganos que se crean en cada comunidad autónoma.

Para 2024 el Ministerio ha establecido la creación de una docena de unidades, seis juzgados y seis plazas de magistrado, frente a las 24 solicitadas por la Junta tras consensuarlo con el TSJA. Precisamente, cuatro de los seis nuevos juzgados han comenzado a funcionar según el calendario fijado por el Ministerio: dos en Almería, uno en Cádiz y uno en La Palma del Condado (Huelva). La puesta en marcha de los otros dos (uno en Málaga y otro en Dos Hermanas) está aún pendiente de fijar, mientras que las seis plazas de magistrado se crearon el pasado mes de enero.

Trato igualitario para Andalucía

José Antonio Nieto ha cifrado en medio centenar los juzgados andaluces que actualmente presentan una sobrecarga de trabajo importante, por encima de los módulos de asuntos que fija el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). En este sentido, Nieto ha recordado que en una reciente reunión con el ministro de Justicia la consejera catalana del ramo "exigió 50 juzgados nuevos para Cataluña", por lo que ha recalcado que "desde Andalucía queremos lo que nos corresponda proporcionalmente, pues tenemos dos millones y medio más de habitantes y más del doble de territorio que abarcar y cubrir con ese servicio esencial de Justicia". "Queremos que se trate a Andalucía como a cualquier comunidad autónoma", ha insistido.

En este sentido, el presidente del TSJA ha abogado por que las comunidades autónomas tengan "más margen de autonomía" para determinar la creación de nuevos órganos "si tienen interés y pueden asumir presupuestariamente más unidades judiciales" para "no ser dependiente siempre de las nuevas plazas que pueda crear el Ministerio", ya que ha reconocido que "Andalucía no puede quedarse con 12 plazas nuevas anualmente, porque creo que con eso no solventamos los problemas".

Tanto Nieto como Del Río se han referido a la situación del partido judicial del Campo de Gibraltar y el de Barbate. "Nos preocupa y llevamos tiempo trabajando con el presidente de la Audiencia Provincial de Cádiz y las autoridades judiciales de la zona, dando traslado al Ministerio, para poner en marcha reformas que hagan posible responder con más garantías y protejamos también a quienes administran Justicia, que se ven expuestos en una zona donde la delincuencia tiene más medios que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y la Administración de Justicia", ha señalado el consejero.

Plan de Infraestructuras Judiciales

El Plan de Infraestructuras Judiciales 2023–2030, presentado recientemente, también ha centrado la reunión, un plan en el que según ha destacado el consejero "Granada va a ser una parte fundamental" con la compra del edificio el Cubo a Caixabank para destinarlo a la Ciudad de la Justicia de la capital, además de actuaciones en el edificio de Caleta y en la Real Chancillería, sede del TSJA, que "tenemos que seguir cuidando porque, aparte de su valor simbólico, tiene un uso diario". "Creo que con esto resolvemos definitivamente el problema de las sedes judiciales en Granada, y eso seguro que va a repercutir en un mejor servicio", ha subrayado.

José Antonio Nieto ha defendido que el TSJA "tiene que estar bien informado de cada uno de los pasos" del plan respecto a grandes infraestructuras, como las Ciudades de la Justicia de las capitales "para que nos traslade sus recomendaciones".





