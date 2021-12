Juan Marín se siente "abrumado y emocionado por el apoyo" recibido por afiliados de Ciudadanos

Marín ha considerado algo "normal" que haya hasta once candidatos en estas primarias, teniendo en cuenta que en las celebradas en el año 2015 fueron 14 y en las del año 2018, también once: "La media se cumple y estamos en los doce y pico, no está mal". Y crre que esta campaña interna debe servir para explicar a los afiliados la hoja de ruta de cada candidato, las prioridades y proyectos que tenemos que culminar y cuál es nuestra estrategia.





En declaraciones realizadas este sábado en Jerez de la Frontera (Cádiz) donde ha mantenido otro encuentro con afiliados, Juan Marín ha dicho tajantemente que "no" habrá adelanto de elecciones, que serán "después" del verano de 2022. Ha indicado que ahora queda por delante desplegar fondos europeos y culminar muchos procedimientos legislativos algunos de los cuales están ya en el Parlamento y algunos que están pendientes de entrar.





Queda por delante, según ha recalcado, mucha "gestión pura y dura" del Gobierno, como la prórroga del Presupuesto de 2021 para 2022 y poner en marcha muchas de la inversiones previstas. Así, Juan Marín ha insistido en que queda "muchísimo por ejecutar en el periodo de sesiones hasta julio" y ya a partir de ahí habrá que convocar las elecciones en los plazos previstos por la ley, viendo cuál es el "momento más adecuado".