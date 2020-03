José Manuel Soto, desesperado: "Mi mujer lleva 3 días con fiebre alta y el dinero va para Torras y Rufianes"

El cantante José Manuel Soto está viviendo uno de los peores momentos personales de su vida por culpa de la crisis del coronavirus. Una crisis que, de mayor o menor forma, está alterando las vidas de todos, ya sea en nuestros pulmones, corazones, cerebros o bolsillos.

Hace apenas unos días, el propio José Manuel Soto compartía un vídeo en el que reflexionaba sobre los cambios permanentes que esta trágica situación puede provocar en nuestro estilo de vida. Unos cambios que, espera Soto, puedan también ser a mejor, y que todos aprendamos a distinguir lo que de verdad importa de las polémicas absurdas: “Yo creo que a partir de ahora le vamos a dar más importancia a las cosas pequeñas de la vida. Vamos a disfrutar mucho más de cualquier tontería, de una cerveza con los amigos, de un paseo por el parque, de una película en el cine”, aseguraba Soto en este vídeo.

Otro día q se nos va de esta inesperada reclusión primaveral... pic.twitter.com/kqmh9V8TJO — Jose Manuel Soto (@JOSEMANUELSOTO1) March 17, 2020

"Hay muchísimas conclusiones negativas que se podrían sacar", aseguraba, "pero ahora no quiero hablar de eso. (...) Tenemos un gran país, señores. Un abrazo muy fuerte", concluía.

José Manuel Soto confiesa la trágica situación que vive su mujer

En las últimas horas, José Manuel Soto ha explicado a sus seguidores la triste situación en la que se ve envuelta su familia, con su mujer pasando momentos de auténtica dificultad a causa de sus problemas de salud. Unos problemas de salud que, según ha asegurado, no pueden saber si se deben o no al coronavirus, ya que no le han realizado las pruebas para detectar la enfermedad.

Mi mujer lleva 3 días con mucha fiebre, no sabemos si tiene el #Covid_19 porque no hay dinero para las pruebas, tampoco hay dinero para mascarillas ni para geles, el dinero en España está para Torras, Rufianes, sindicatos y chiringuitos feminazis, no tenéis vergüenza — Jose Manuel Soto (@JOSEMANUELSOTO1) March 19, 2020

"Mi mujer lleva 3 días con mucha fiebre", explicaba Soto, "no sabemos si tiene el Covid-19 porque no hay dinero para las pruebas", afirmaba Soto, que aseguraba además que "tampoco hay dinero para mascarillas ni para geles".

El cantante concluía su mensaje con una crítica al independentismo y a la izquierda, según él responsables de los problemas de suministro que pueda estar sufriendo la Sanidad en España: "El dinero en España está para Torras, Rufianes, sindicatos y chiringuitos feminazis, no tenéis vergüenza", concluía José Manuel Soto.

Sin duda, el padecimiento que está viviendo por la enfermedad de su mujer hace que sus palabras sean más emocionales.

