Jesús Aguirre, en COPE Andalucía: "No podemos bajar la guardia hasta que lleguen más vacunas"

No habla solo como político, si no como médico. Jesús Aguirre, el consejero de Salud y Familias de Andalucía, nunca imaginó que viviría una pandemia mundial al frente de la consejería andaluza.

Sin embargo, el coronavirus llegó sin avisar y desde entonces no ha dejado de trabajar ni un solo día para erradicarlo. Su vocación de médico le sale en cada entrevista, en cada declaración y por supuesto en todas y cada una de las decisiones que se toman desde la Junta de Andalucía.

LOS DATOS, A EXÁMEN

También en esta entrevista a COPE Andalucía. El consejero no se cansa de pedir prudencia. Y eso que los datos parecen favorecer a nuestra comunidad. Sin embargo, Aguirre prefiere dar cada paso firme, sobre seguro.

Así se lo indican desde el Comité de Alertas Sanitarias. Y así se lo dice su instinto como sanitario. Por eso, nos cuenta que "aunque es cierto que la tendencia acumulada está descendiendo en Andalucía, no podemos olvidar que el descenso cada vez es más lento. Es cierto que estamos por debajo de la media de España, pero puede ser que estemos ante una fase de ralentización".

LOS PLANES PARA SEMANA SANTA EN ANDALUCÍA

Por eso, Aguirre no se cansa de pedir prudencia. Prudencia en nuestro día a día, y por supuesto cuando hablamos de la Semana Santa. Los andaluces queremos saber qué va a pasar. Si podremos viajar y escaparnos unos días con la familia y los amigos.

Pero Aguirre no las tiene todas consigo. El virus no se ha ido. Por eso nos dice: "De aquí a Semana Santa estamos a un mes vista. Antes de que llegue esa fiesta tendremos reuniones para ver qué medidas podemos y no tomar. Por supuesto, seremos muy prudentes".

Lo que tiene claro, tanto él como los expertos que le asesoran, es que volveremos a vivir una Semana Santa diferente a otras. Sobre la apertura de provincias o incluso de la comunidad, Aguirre prefiere ser cauto: "Sobre la apertura, aunque estamos trabajando en ella, ya adelantamos que será diferente a lo que se podría pensar".

LAS PREVISIONES DE VACUNACIÓN EN ANDALUCÍA

"Tenemos que ser prudentes". Vuelve a decirnos el consejero de Salud y Familias en una entrevista con COPE Andalucía que puedes escuchar aquí íntegramente.

Y es que "hasta que no lleguen las vacunas, no podremos relajarnos." Precisamente, ante elplan de vacunación no se muestra demasiado optimista. Él prefiere ser realista. Y con los pies en el suelo nos cuenta que: "Resulta prácticamente imposible que a principios de verano esté vacunado el 70% de la población".

���� #Andalucía empieza la vacunación a más de 95.000 grandes dependientes en sus domicilios. se incluyen más de 95.000 personas que viven en sus propios domicilios. ✅ https://t.co/qJHi49cJV2 — Consejería de Salud y Familias (@saludand) February 26, 2021

Y se atreve a estimar un porcentaje: "Ojalá un 45% de los andaluces estén inmunizados cuando llegue el verano. Eso nos daría una mayor tranquilidad ante el virus".

LAS UCIS, LLENAS

Con los datos en la mano, al consejero de Salud vuelve a salirle ese médico que lleva dentro. Es el quien nos recuerda que "en estos momentos tenemos el mismo nivel de ocupación de UCIS que en el pico máximo de la primera ola, en marzo del año 2020. Por tanto, no estamos en condiciones de decir que hemos doblegado totalmente la tercera ola".

