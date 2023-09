La fórmula del mejor médico de España para evitar que nuestros hijos dejen el colegio: "En papel"

“No soy partidario de hacer exámenes”. La frase es de uno de los mejores profesores del mundo reconocido con el "Premio Nobel de los profesores". Y no, no imparte clase en Suecia ni en Reino Unido, si no en la localidad gaditana de Los Barrios.

Antonio Pérez es profesor de Física y Química en el Instituto de Educación Secundaria Sierra Luna, cree que hace falta más motivación y menos imposición. Tampoco es partidario de esas clases magistrales soporíferas que todos hemos sufrido alguna vez.

Por eso, graba vídeos de 20 minutos sobre sus clases y las sube al canal de Youtube, llamado “Antonio Profe”. Los alumnos tienen que visionarlas y después todos trabajan en clase sobre ese tema. Y para los que pongan en duda esta fórmula, el canal cuenta con más de 105.000 suscriptores.

El profesor que todos hubiéramos querido tener, ve como cada año llegan alumnos a segundo de bachilleratro que no saben leer. Alumnos con muchas faltas de ortografía. Por eso, es partidario de que en las aulas andaluzas la lectura sea obligatoria media hora al día. "O incluso más".

Eso sí, la lectura debe ser en papel, no en pantalla. De hecho, nos cuenta que en los países nórdicos prohíben el uso de ordenadores en el aula. ¿El motivo? Está demostrado. "Cuando lees en una pantalla retienes menos conocimientos que cuando lees sobre el papel. Cuando lees en pantalla es todo mucho más rápido, por eso los contenidos quedan menos grabados en la cabeza".

Un bachillerato a la carta

Antonio sabe lo que es ser profesor fuera de nuestro país. Estuvo de intercambio en Holanda. Allí vio como ofrecían diferentes tipos de bachillerato a los alumnos según sus aptitudes. Una especie de formación a la carta.

Y aprendió que los chavales no son los únicos responsables de abandonar el colegio a una edad temprana. “Las altas tasas de abandono escolar se producen porque el método falla. Hay que motivar, incentivar a los alumnos”.

Más práctica y menos teoría

No se puede aprender ciencia solo estudiando. Hay que practicar. El problema es que en muchos centros no hay laboratorios. “Yo empecé con un proyecto en el que mis alumnos hacían las prácticas en casa con materiales que allí tenían o las hacíamos en el instituto con materiales que traían de casa. Mis alumnos estaban encantados de recibir prácticas. Aunque fuera de esa forma tan precaria”.

¿Y qué falla cuando olvidamos lo estudiado a los dos días? Falla la metolodogía. "Lo recomendable es que el alumno vaya descubriendo y practicando los conocimientos. De esa forma, las enseñanzas las recordaremos siempre". Igual que recordamos a ese profesor que nos marcó de por vida sin darnos cuenta.

