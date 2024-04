La FAMP celebra la reunión de su Ejecutiva en Villacarrillo destacando el trabajo realizado

La Comisión Ejecutiva de Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) se ha reunido en la localidad jiennense de Villacarrillo presidida por José María Bellido quien ha informado sobre el trabajo realizado por la Federación durante el último trimestre con otras instituciones públicas y privadas.

El alcalde de Villacarrillo, Francisco Miralles, ha dado la bienvenida a los participantes destacando la importancia que tiene la FAMP para todos los municipios de Andalucía, “porque como digo, todos los municipios y ciudades tenemos los mismos problemas con independenciade los partidos políticos que gobiernan los diferentes ayuntamientos. La Federación nos ayuda constantemente en la elaboración de proyectos, información sobre líneas de ayudas y financiación económica para las entidades locales y siempre están dispuestos para colaborar mano a mano con todos los ayuntamientos. Por lo tanto, es un soporte fundamental para todos los ayuntamientos y nos ayuda a canalizar todas nuestras propuestas e inquietudes, como administraciones locales, a otras administraciones, como la Junta de Andalucía, diputaciones o el gobierno de España”.

En la presentación del informe de gestión, Bellido se ha referido al proyecto de la nueva sede de la FAMP, Casa Paterri, que como novedad contará con un espacio de trabajo para que aquellos alcaldes que realicen visitas institucionales a Sevilla tengan su espacio en la “casa del municipalismo andaluz”. Actualmente se están realizando los pliegos para poder sacar la licitación tanto de la dirección técnica como facultativa de la obra, esperando que los trabajos comiencen antes de finalizar el año.

Con respecto a la reunión que mantuvo con el consejero de Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz, la conclusión ha sido -según Bellido- impulsar “una línea de trabajo entre la Consejería y la FAMP para reducir las trabas burocráticas y trámites administrativos al mismo tiempo en la administración autonómica y local, con el objetivo de aliviar y disminuir los procedimientos en ambas administraciones”

El presidente de la FAMP ha recordado la reunión con el presidente del Parlamento de Andalucía, Jesús Aguirre, en la que ambas instituciones han coincidido en “reclamar de igual manera una reforma del modelo de financiación autonómica que es necesaria, ligado a una reforma de la financiación local justa y urgente. Una demanda ya marcada y consensuada en las líneas estratégicas aprobadas con el consenso de todos los grupos, en la última Asamblea General de la FAMP”.

En cuanto a la reunión con la consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, tanto Loles López como José María Bellido abordaron la problemática que va a generar el nuevo modelo de reparto de alimentos básicos aprobado por el Gobierno de España a través de tarjetas monedero para familias con hijos en situación de pobreza severa, excluyendo de este sistema a otros colectivos vulnerables como personas mayores, personas sin hogar, migrantes. En este sentido, se advirtió que “este sistema fuerza a emitir informes desde los servicios sociales de los ayuntamientos a las familias vulnerables que quieran solicitar la ayuda, creando esto un problema a las administraciones locales y dando más trabajo a los trabajadores de asuntos sociales de nuestros ayuntamientos”.

Bellido ha resaltado la importancia del primer Pacto Andaluz por la Conciliación y la Corresponsabilidad para promover la igualdad real suscrito este pasado miércoles entre la Junta y la FAMP. “Hemos adquirido el compromiso de crear un grupo de trabajo para analizar qué medidas están desarrollando ya las entidades locales, reforzar la formación en la materia en nuestro Plan de Formación Continua y elaborar en colaboración con la Consejería una guía de buenas prácticas para ponerla a disposición de nuestros ayuntamientos”.

Por otra parte, en cuanto a la reunión de trabajo con el consejero de Turismo, Cultura y Deporte, Arturo Bernal, se acordó que la Consejería contará con la FAMP para sacar adelante el nuevo Decreto de Regulación de Viviendas Turísticas, un Decreto que entró en vigor el 4 de marzo y con el que los ayuntamientos andaluces podrán limitar el número máximo de viviendas de uso turístico por edificio, sector, ámbito, periodos, áreas o zonas, por razones de imperioso interés general.

Bellido no ha obviado referirse al debate sobre la tasa turística afirmando que “desde la lealtad hacia todos los territorios y opiniones, no voy a entrar en el debate del sí o el no, pero vamos a trabajar en representación tanto de los que lo apoyan porque lo ven necesario para mantener sus servicios públicos, como a los que no lo apoyan, porque no tienen estas altas tasas de visitantes en sus territorios”. En esta dirección, ha argumentado que “vamos a tratar el tema en conjunto con la Junta de Andalucía, los empresarios y la FAMP como representante de las entidades locales, como ya lo venimos haciendo hasta el momento desde la discreción y en representación de todas las entidades locales andaluzas”.

El presidente de la FAMP y también alcalde de Córdoba ha destacado este primer encuentro, celebrado en Huelva, que “ha sido útil para conocer la problemática de las capitales andaluzas, donde hemos fijamos una hoja de ruta de trabajo poniendo sobre la mesa temas tan importantes como la financiación autonómica y local”. Este encuentro puso de manifiesto que los alcaldes están preocupados por la sequía, como un grave problema estructural, por lo que han reclamado un Pacto Nacional por el Agua y seguir pidiendo a las administraciones más ayudas, como la última convocatoria del gobierno andaluz para paliar fugas de agua y optimizar las canalizaciones de las redes de abastecimiento en municipios de menos de 5000 habitantes. En esta reunión se apoyó el Plan Nacional de Vertebración de Infraestructura, que desde Huelva reclaman para corregir los déficits en materia hídrica, ferroviaria o eléctrica que sufren los municipios andaluces.

Bellido ha informado a la Ejecutiva que, desde la FAMP, se ha solicitado al Gobierno andaluz, que “la tasa por depósito en vertederos e incineración se revierta en nuestros ayuntamientos, de modo que seguiremos trabajando con el gobierno andaluz para que este impuesto finalice en nuestros pueblos”. En este sentido, ha resaltado que “queremos fomentar la concurrencia”, a la última convocatoria de la Consejería de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul del Gobierno andaluz, para la presentación de manifestaciones de interés por parte de los ayuntamientos y entidades locales para la realización de inversiones en materia de residuos municipales en el marco de la planificación realizada en el Plan Integral de Residuos de Andalucía.

Por otra parte, también ha destacado la reunión mantenida con el presidente del Comité Olímpico Español, Alejandro Blanco, en la que se ha acordado poner en marcha un acuerdo marco entre el COE y la FAMP para proporcionar a los ayuntamientos la etiqueta de sostenibilidad en sus eventos deportivos, ya que, como institución están homologados para certificar esta etiqueta. “Esto supondría un gran beneficio para la organización de eventos, inicialmente deportivos, captando a patrocinadores que destacan por cumplir la sostenibilidad y promocionarla, en los eventos con esta etiqueta certificada”, ha afirmado.

Finalmente se ha referido a los encuentros de trabajo con los portavoces de los Grupos Políticos del Parlamento de Andalucía, Antonio Martin Iglesias del PP-A; María de los Ángeles Férriz del PSOE-A e Inmaculada Nieto de Por Andalucía.

Tras el comité celebrado en la sede de la fundación JAV, Los diferentes alcaldes que forman parte del órgano y asistentes han participado en una visita para conocer los principales elementos histórico artísticos de la ciudad de Villacarrillo como el templo de Nuestra Señora de la Asunción de Andrés De Vandelvira y los refugios antiaéreos de la guerra civil.