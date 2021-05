Fabiola Martínez enseña su pasado antes de conocer a Bertín: un vídeo junto a Julio Iglesias

En España, conocimos a Fabiola Martínez cuando empezó su relación con Bertín Osborne, sin embargo, antes de llegar a España, la venezolana era una mujer muy conocida en su país donde empezó su carrera como modelo.

Fabiola Martínez, que ha vuelto a recuperar su apellido de soltera tras su separación del presentador andaluz, recuerda ahora aquellos tiempos previos a conocer al padre de sus hijos.









"LO QUE HA LLOVIDO"

En los últimos tiempos, la modelo ha querido compartir imágenes de su juventud y también fotografías de su familia venezolana, a la que no puede ver tanto como le gustaría, sobre todo en estos momentos.

La última ha sido el videoclip de Julio Iglesias de la canción “Agua dulce, agua salá”, y lo ha hecho acompañándolo de una frase: “Lo que ha llovido en todos estos años”.









Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado





Tanto es así que desde que ese videoclip salió a la luz hasta hoy, Fabiola vino a vivir a España, conoció a Bertín Osborne, empezó una relación con él, se casaron y tuvieron dos hijos.

FABIOLA Y EL MISTERIO DEL VIDEO DE JULIO IGLESIAS

A muchos seguidores les ha surgido la gran pregunta: ¿Por qué ha compartido la venezolana este video? ¿Qué relación guarda ella con estas imágenes? La respuesta está en el contenido del videoclip.













La joven que aparece en el video es ella misma: Fabiola Martínez, quien protagonizó el videoclip de una de las canciones más conocidas de Julio Iglesias. En estas imágenes podemos ver a una jovencísima Fabiola radiante en su faceta de actriz.













Como bien dice Fabiola, ha llovido mucho en este tiempo. Hace solo unos meses, tras un matrimonio de dos décadas, Bertín Osborne y ella sorprendían a los medios anunciando su ruptura. Sin embargo, la pareja sigue manteniendo una relación cordial.

De hecho, el presentador de “Mi casa es la tuya”, tras hacer pública la separación de su segunda mujer, contaba que se cortaba la coleta para siempre porque jamás iba a conocer a una mujer como Fabiola.

LA VERDADERA RELACIÓN ENTRE FABIOLA Y LAS HIJAS DE BERTIN

Desde el primer momento, las hijas del presentador han mostrado todo su apoyo a su padre, y también a Fabiola, a la que consideran que seguirá siendo una más de la familia.

Sin embargo, la venezolana no acudirá a la boda de la mejor de las hijas de Bertín, Claudia Osborne, quien contraerá matrimonio próximamente. Aún así, Fabiola se mostraba muy feliz de la noticia: “Estoy encantada de que se case, no tengo mucha información porque se acaba de anunciar pero feliz, la familia crece”.

Y es que para Fabiola, las hijas de Bertín también son su familia, y así lo volvía a demostrar una vez refiriéndose a la hija pequeña de su ex marido: “Claudia es una niña que es maravillosa, las tres son maravillosas, pero con Claudia siempre me he sentido yo más identificada por la personalidad que tiene, me encanta".

También te podría interesar:

Fabiola Martínez, la ex mujer de Bertín Osborne, muestra su faceta más solitaria: "En las mejores condiciones"

Eugenia Osborne y Fabiola juntas por Madrid: “No he pensado en acudir a la boda"