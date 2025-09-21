Lo que un enfermo de Alzheimer nunca olvida: "Mírale a los ojos con cariño"

Te voy a hablar ahora de dos mujeres. Se llaman igual. Carmen. Una tiene 28 años y la otra casi 70 aunque aparenta mucho menos. Carmen, con 28 años, tiene a su madre enferma. Primero fueron pequeños olvidos, grifos abiertos, luces encendidas, despistes acumulados que llevaron a la familia a la consulta del neurólogo quien pronunció esa terrible palabra: Alzheimer. Nos dice que tienen ayudas pero los plazos son demasiado largo. Tarda demasiado entre la valoración y las listas de espera.

Día Mundial del Alzheimer

La otra Carmen vive en Guadix. Cuida a su marido que desde hace 5 años tiene esta cruel enfermedad. El día a día es muy intenso y hay que dar una sobredosis de cariño, por ejemplo, cuando se tiene que tomar las pastillas

el papel de los profesionales

Carmen, la lucha de las pastillas

Jorge Bravo trabaja en la asociación Alttaamid para enfermos de Alzheimer y sus familiares. Destaca que son muchos los servicios que prestan: enfermería, asesoramiento, acompañamiento y también ese plus de cariño que necesitan.

El mensaje es el de nuestra Carmen accitana. Es duro llevar el día a día y difícil no venirse abajo.

Aún así siguen adelante con ese plus que su tocaya nos comenta: abrazos, besos, amor. Que eso no se olvida.