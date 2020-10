¿Desfilará la cabra de la Legión en el Día de la Hispanidad marcado por el coronavirus?

Este 12 de octubre está marcado por el coronavirus, por lo que el acto de conmemoración del Día de la Fiesta Nacional no se celebrará con un gran desfile por el centro de Madridsino que será sustituido por un austero acto militar en la plaza de la Armería del Palacio Real.

Tradicionalmente, el 12 de octubre se celebra con un gran desfile militar por las calles de Madrid, con la participación de miles de miembros de las Fuerzas Armadas, vehículos y aviones militares; al que sigue una recepción en el Palacio Real a la que asisten los poderes del Estado, expresidentes del Gobierno y representantes del mundo económico, universitario y de la sociedad civil.

UN AÑO MARCADO POR LA AUSTERIDAD

Sin embargo, este año todos estos actos se han visto alterados por la pandemia y el Gobierno y la Casa Realhantrabajado durante meses en una alternativa que cumpla con las normas sanitarias impuestas por el Covid-19. Toda la organización ha estado además pendiente hasta el último minuto de la evolución del virus en Madrid y las medidasadoptadas para evitar su propagación.

El plan previsto contempla la celebración de un acto militar en el patio del Palacio Real -el mismo lugar donde se realizó el homenaje a las víctimas del coronavirus- presidido por los reyes y con presencia del Gobierno y las principales autoridades del Estado, incluidos los presidentes autonómicos.

¿VEREMOS A LA CABRA DE LA LEGIÓN?

Este año nos perderemos uno de los momentos más esperados del desfile: la mascota de la Legión. Este 2020 no veremos a la cabra que más miradas atrae. Por cierto, lo que muchos no saben es que no es una cabra, sino un carnero la mascota de esta fuerza militar, aunque en muchos desfiles se utiliza efectivamente una cabra.

Las mascotas en el Ejército tienen su origen en los tiempos en los que los militares llevaban animales de ganado para asegurarse suministro y alimentos de primera necesidad, sobre todo carne y leche. En muchas ocasiones, se encariñaban con estos animales y entonces pasaban a ser indultados. Y era así como empezaban a formar parte de la unidad.

Desde sus orígenes, la Legión ha contado con gran variedad de mascotas, dado que era común que las fuerzas expedicionarias y coloniales las eligiesen entre la fauna autóctona de sus zonas de despliegue. En los primeros tiempos, la Legión tuvo monos, habituales en la zona de Ceuta, la gacela del Sahara, arruís, loros, jabalíes e incluso un oso, aunque los más habituales eran los carneros.

LA PATRULLA ÁGUILA Y LOS COLORES DE LA BANDERA

El acto del 12 de octubre previsiblemente contará con una dotación militar y el homenaje a la bandera. También se prevé que la Patrulla Águila, la unidad acrobática del Ejército del Aire,dibuje los colores de la bandera en el cielo de Madrid.

¡Feliz día a todos los españoles!



— Ejército del Aire (@EjercitoAire) October 12, 2020

También se ha contemplado que La Legión tenga algún protagonismo, dado que este 2020 celebra su centenario y el plan de conmemoración que tenía previsto se ha visto también muy alterado por el coronavirus, incluido el acto central que se celebró el pasado septiembre en Almería con presencia del Rey y de la ministra de Defensa, Margarita Robles.

