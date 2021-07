Desalojadas 600 personas en cuatro bares de Sevilla por incumplir medidas anti covid

Un total de 600 personas han sido desalojadas en la noche de este sábado de cuatro bares en Sevilla capital. El motivo es que se incumplían las medidas de seguridad frente al Covid-19 y existía exceso de aforo.

Los desalojos llevados a cabo por la Policía Local de Sevilla se han realizado en establecimientos de la calle Metalurgia, donde el local ha sido precintado, y en las calles José Díaz, Cartografía y Betis. Los agentes han ordenado el cese de actividad de todos ellos por incumplir las medidas de seguridad contra el coronavirus.

??@PoliciaSevilla desaloja a unas 600 personas en cuatro establecimientos por exceso de aforo e incumplimiento de las medidas Covid19, precintando uno de C/ Metalurgia y procediendo a la suspensión de tres actividades en C/ José Díaz, C/ Cartografía y C/ Betis.

