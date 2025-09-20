Condenado a nueve años de cárcel por agredir sexualmente a su sobrina en Almería

El Tribunal Supremo (TS) ha inadmitido el recurso de un hombre contra la condena a nueve años de prisión que le impuso la Audiencia de Almería por agredir sexualmente a su sobrina veinteañera en abril de 2021, en el domicilio en el que ambos convivían.

Los hechos ocurrieron el 9 de abril de 2021, cuando el acusado entró en la habitación de la joven sobre las 05:00 horas, mientras dormía. Hacia las 08:00 horas comenzó a tocarla con ánimo sexual pese a su resistencia y negativa expresa, la inmovilizó sobre la cama, le retiró la ropa y la violó.

La sentencia, a la que ha tenido acceso EFE, recoge que la víctima sufrió un hematoma en el brazo y desarrolló un grave cuadro ansioso y depresivo.

La Audiencia le impuso además medidas de alejamiento, inhabilitaciones profesionales y la obligación de indemnizar a la víctima con 50.000 euros, además de acordar su expulsión de España una vez cumplida parte de la pena, al ser éste de origen extranjero. Todas ellas han sido ratificadas ahora por el TS.

El condenado recurrió al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) y luego en casación al Supremo, alegando falta de pruebas, manipulación de mensajes y dilaciones indebidas.

El Supremo avala la valoración de la prueba realizada en instancias previas, especialmente la declaración de la víctima corroborada por informes médicos, psicológicos y mensajes de mensajería instantánea en los que el acusado pedía perdón.

La Sala rechaza igualmente que existieran dilaciones indebidas muy cualificadas y mantiene la aplicación de la agravante por convivencia, ya que la joven residía en casa de su tío para continuar sus estudios tras dejar Perú, siendo el único familiar que tenía en España.