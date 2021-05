El cantante Huecco señala el error garrafal de Iglesias en campaña: “Cierra al salir”

Iván Sevillano Pérez, conocido artísticamente como Huecco, ha querido hacer su propia lectura sobre la victoria de Isabel Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid en las elecciones del 4 de mayo y sobre las consecuencias que inmediatamente ha tenido en los demás partidos.

En esta ocasión el protagonista ha vuelto a ser el exvicepresidente del Gobierno y exnúmero 1 de Unidas Podemos para la Comunidad de Madrid, Pablo Iglesias, que tras conocer la debacle de los resultados dejaba todos sus cargos de la política, algo que muchos estaban esperando y no tardaron en celebrarlo.

"Cierra al salir, camarada"

"El ex-VicepresiNetflix Iglesias, con su lenguaje viejuno y gesto amargado, gritó "que hable la mayoría". Bien, la mayoría (que no entiende de izquierdas ni derechas sino de autónomos pasándolo mal, ERTES que serán ERES, etc etc) ha hablado" escribía el cantante madrileño con raíces extremeñas en un tweet que ha superado los 7.000 me gusta y en el que cerraba con una frase: "Cierra al salir, Camarada".

El ex-VicepresiNetflix Iglesias, con su lenguaje viejuno y gesto amargado, gritó "que hable la mayoría".

Bien, la mayoría (que no entiende de izquierdas ni derechas sino de autónomos pasándolo mal, ERTES que serán ERES, etc etc) ha hablado.



Cierra al salir, Camarada. — HUECCO (@Huecco) May 4, 2021

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

“Sorpasso”

No quedó ahí, tras el inesperado adelanto en votos e igualdad en escaños entre Más Madrid y el PSOE, que ha registrado su peor resultado en la Comunidad de Madrid, Huecco lo celebraba con una frase: "Sorpasso".

Sorpasso — HUECCO (@Huecco) May 4, 2021

El apoyo de los seguidores

Las redes sociales, pendientes de cualquier comentario y/o lectura de los artistas, no han tardado en apoyar a Huecco tras su despedida a Pablo Iglesias con unos comentarios en los que destacaban la solidaridad del cantante frente al político: “Pues mira, yo entre Huecco y un señor que ha multiplicado su patrimonio por 100 en los siete años que ha estado en la política, me quedo con Huecco”.

Pues mira, yo entre Huecco y un señor que ha multiplicado su patrimonio por 100 en los siete años que ha estado en la política, me quedo con Huecco. pic.twitter.com/Ayg1mzrAys — Juan Carlos Ramos (@juancaraes) May 4, 2021

Por otro lado, muchos destacaban su sensatez: "Me encantas !!! Olé tus huevos !!! Eres un tío sensato que empatiza con la situación actual de las personas, del día a día y no vives una realidad paralela cómo algunos de tu gremio Mi admiración más profunda hacia tu persona", escribían.

Me encantas !!!

Olé tus huevos !!!

Eres un tío sensato que empatiza con la situación actual de las personas, del día a día y no vives una realidad paralela cómo algunos de tu gremio

Mi admiración más profunda hacia tu persona — MANUEL JIMENEZ (@MANUELJ66909210) May 4, 2021

Sin embargo otros se centraban en el principal problema de la campaña de Unidas Podemos: “Cuando la gente no tiene trabajo y no puede cubrir sus necesidades, le importa un carajo el lenguaje inclusivo y el discurso trasnochado y guerracivilista de la izquierda, la gente quiere soluciones no tonterías”.

Cuando la gente no tiene trabajo y no puede cubrir sus necesidades, le importa un carajo el lenguaje inclusivo y el discurso trasnochado y guerracivilista de la izquierda, la gente quiere soluciones no tonterías. — Español de a pie (@apie_de) May 5, 2021

También te puede interesar:

El cantante Huecco vuelve a cuestionar a Fernando Simón: "¿Dónde he escuchado eso antes?"

El cantante Huecco no se muerde la lengua con Salvador Illa tras negarse a una PCR: “Mensaje peligroso”

La propuesta del cantante Huecco que acabaría con el despilfarro de nuestros impuestos: "Una lástima"

El cantante Huecco sale en defensa de 'El Rubius' y señala un detalle de la vida privada de Pablo Iglesias