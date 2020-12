Broncano desvela lo que piensa sobre Eva González: "No he hablado nunca con ella, ni quiero"

Antonio Orozcotriunfa estos días con su último trabajo, "Aviónica", un álbum que cobra un especial significado para el artista porque en el videoclip del tema "Entre sobras y sobras, me faltas" cuenta con la participación de su compañera Eva González. Un proyecto en común que ambos han defendido públicamente como un auténtico regalo.

El tema ‘Entre sobras y sobras, me faltas’ está siendo todo un éxito. Solo unas horas antes del lanzamiento de la canción, Eva publicaba este mensaje en redes: "Tengo la suerte de admirarle como músico y quererle como persona”. El cantante catalán no tardaba en contestarle con un sincero gracias: “Gracias eternas, solo tu humildad supera a tu belleza interior”.

"¿TE IMAGINAS QUE DE PRONTO LA ODIO?"

Ahora, Antonio Orozco ha acudido a 'La resistencia' para promocionar su último álbum. Lo que no se esperaba el cantante eran las palabras que el presentador David Broncano diría sobre su amiga y compañera en 'La voz'.

Tras ver un fragmento del videoclip en el que aparecen Eva y Antonio, Orozco le dijo Broncano: "Seguramente también es amiga tuya". A lo que Broncano respondió muy serio: "¿Eva González? No la conozco, no he estado con ella en la vida, ni quiero... ¿te imaginas que de pronto la odio? Vamos, que no me la cruce. No la conozco de nada, cero veces, cero segundos hemos coincidido en el mismo espacio esa señora y yo de la que no quiero hablar".

¿UNA BROMA DE BRONCANO?

Mientras, Antonio escuchaba estas palabras muy serio, y sin saber si estaba o no de broma, no quiso entrar en el juego de Broncano y solo ha tenido palabras de gratitud hacia Eva González, y aseguraba sobre el videoclip: "Es que no he visto a Eva... me gusta tanto verla que cuando la veo poco me parece que no la he visto".

Pero el presentador seguía en su linea, y le contestaba; "Sí, si ha salido, al principio. Sale justo en ese fotograma y ya no sale más porque lo he pedido yo". Broncano terminó diciendo que le han dicho que Eva es "una buena muchacha". Lo que no sabemos qué piensa realmente el presentador de "La resistencia" sobre la modelo. Si todo fue una broma, con la que por cierto, Orozco no se rió, o si había algo de verdad en sus palabras.

