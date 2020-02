Bravo, en 'La Tapadera': “Pagar el IVA con deuda es como dar un préstamo a un funcionario en vez de su nómina”

Uno de los asuntos a debate en la tertulia política de COPE Andalucía, 'La Tapadera', que dirige Adolfo Arjona ha sido la polémica del IVA pendiente de pago a las autonomías. El pasado viernes se reunió el Consejo de Política Fiscal y Financiera, en medio de la indignación de los gobiernos autonómicos por la mensualidad del IVA que les debe el Gobierno central.



Por una parte, se ha confirmado que el Gobierno no va a pagar ese dinero, como vino diciendo la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Pero por otra, la ministra ha acordado con los consejeros de Hacienda relajar el objetivo de déficit del año pasado, del 0,1 al 0,3%.

En la rueda de prensa posterior, María Jesús Montero dijo que el Gobierno lo que hace es “acompañar” a las comunidades autónomas ante esta complicada situación financiera y dio a entender que los principales argumentos de los gobiernos más críticos, desaparecieron en la reunión del viernes.



JUAN BRAVO EN 'LA TAPADERA'

La nueva situación devuelve a Andalucía al cumplimiento del déficit de 2019 y le permite al gobierno regional gastar más en 2020 y en 2021. Es lo que se ha traído de Madrid el consejero de Hacienda, Juan Bravo, que ha pasado por 'La Tapadera': “Insistimos en que nos pague el IVA, no vale que nos pague con deuda... es como si a un funcionario en vez de su nómina le diéramos un préstamo, o si a un proveedor le transformáramos la factura en un préstamo”.



“Es poco coherente proponernos una senda de déficit que no está negociada con Bruselas, lo más lógico es conocer qué opina Bruselas, qué plazo nos da... y a partir de ahí votar; no hacer eso sería tanto como votar en contra de la propia Constitución”.

El consejero admite que no debían haber permitido la votación, puesto que la última palabra en torno a este asunto la tiene Bruselas: “Lo más coherente habría sido habernos levantado, habernos ausentado de la votación y haber vuelto después; intentamos no generar tensión”, decía el consejero de Hacienda de la Junta de Andalucía. “Lo que hicimos -las comunidades autónomas del PP- fue votar en contra porque pensábamos que podíamos estar votando en contra del artículo 135 de la Constitución Española”, añade Bravo.



Según el portavoz de Vox en el Parlamento Andaluz, este es un ejemplo más de la “disfunción del Estado de las autonomías”. En opinión del secretario de Comunicación de la gestora de Ciudadanos y diputado por Málaga, Guillermo Díaz, “es injusto y los ciudadanos han dejado de percibir un dinero que les corresponde para financiar sus servicios públicos”.



CRÍTICOS DEL PSOE DE SEVILLA

Por otro lado, en 'La Tapadera' se ha abordado la reunión de los díscolos socialistas, cada vez más numerosos, que se han conformado en Sevilla en la plataforma 'Hacer+PSOE'. Están centrando todos sus reproches en la secretaria provincial y persona de la máxima confianza de Susana Díaz, Verónica Pérez. Dos de las principales ideas de la plataforma son que se está haciendo una oposición desastrosa y que el partido se tiene que adaptar a la situación actual huyendo de ambiciones personales.



El portavoz de la plataforma es Juan Silva y ha estado en 'La Tapadera': “Es necesario hacer un cambio en el proyecto del partido en Andalucía y en los equipos que lo dirigen”. Considera que hay que “reorientar el proyecto político” al papel que ahora tiene el PSOE en la Junta de Andalucía, en la oposición, “algo novedoso para todos nosotros”.



“Abogamos por tomar la dirección del partido y es necesario contar con la militancia; la comunicación con las bases del partido deja mucho que desear”, decía Juan Silva en la entrevista con Adolfo Arjona en 'La Tapadera'.



El socialista Enrique Linde, contertulio del programa, considera que los debates internos “es mejor mantenerlos internamente”.