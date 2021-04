La tierna historia de dos abuelos gaditanos que se ha convertido en viral: "Son lo más bonito"

Las redes sociales han vuelto a ser testigo de las bonitas historias que en ocasiones se convierten en virales gracias a su ternura. En esta ocasión ha ocurrido con dos abuelos andaluces, Pedro y Encarna, y la protagonista de darla a conocer, Carlota, su nieta.

Hace unos días Carlota compartía unas imágenes con sus seguidores de Twitter con un mensaje: “Quédate con quien presuma como mi abuelo de mi abuela”. En las fotografías se mostraban varias capturas de pantalla del grupo familiar de Whatsapp en la que aparecen varios mensajes de su ‘Abuelito Pedro’ en los que presume de su mujer Encarna, y abuela de Carlota: “La Pedri de estreno, guapa guapa”, “La Pedri Elegante elegantísima” o “La Pedri haciendo punto, toda una maestra” son entre otros los mensajes que comparte Pedro con la familia.

Quédate con quien te presuma como mi abuelo a mi abuela pic.twitter.com/xSmbcGcvP0 — Carlota (@CarlotaSwaggy) April 24, 2021

"SON LO MÁS BONITO"

La historia no ha quedado ahí, sorprendida por la gran acogida de la historia de sus abuelos Carlota ha querido compartir con sus seguidores varias fotografías de ellos demostrándose su amor: “Son lo más bonito” escribía.

Son lo más bonito pic.twitter.com/fM153zgYw1 — Carlota (@CarlotaSwaggy) April 24, 2021

Unas publicaciones que en pocos días han superado ya los 260.000 ‘me gusta’.

QUÉ SUERTE HABER NACIDO EN PUERTO SERRANO

Carlota ha seguido compartiendo los gestos de amor de su abuelo hacia su abuela, entre ellos los poemas que Pedro le ha escrito a Encarna: “Qué suerte haber nacido en Puerto Serrano, qué suerte tengo cuando nos conocimos”, comienza el poema.

Sí, aparte de presumirla, mi abuelo también le escribe preciosos poemas a mi abuelita pic.twitter.com/TXBISJuhWe — Carlota (@CarlotaSwaggy) April 25, 2021

LAS REDES SOCIALES SE VUELCAN CON LA HISTORIA

Los seguidores de Carlota han querido felicitar la bonita historia de sus abuelos después de toda una vida juntos: "De verdad, ojalá un amor de esos. Llamadme romántica o lo que queráis, pero por qué en la vida últimamente no pasan cosas así" o "Esa generación tiene mucho que enseñarnos aún. Como por ejemplo: preservar lo que vale por encima de desechar lo tóxico y no al revés. Preservar preservar no más relaciones desechables", son entre otros los comentarios que han dejado a la historia de Pedro y Encarna.

De verdad, ojalá un amor de esos. Llamadme romántica o lo que queráis, pero por qué en la vida últimamente no pasan cosas así — Natalia Abejón (@Natalia26_01) April 25, 2021

Esa generación tiene mucho que enseñarnos aún. Como por ejemplo: preservar lo que vale por encima de desechar lo tóxico y no al revés. Preservar preservar no más relaciones desechables — DuendeMago (@MagoDuende) April 26, 2021



