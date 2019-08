Los abuelos virales por su divertida felicitación en WhatsApp: "Nuestra nieta nos ha metido en un lío"

Cuando se trata de hacer lo mejor para los nietos, no hay obstáculo que se ponga por delante. Merche y José lo han demostrado con la felicitación a su nieta, Eva, que la destinataria ha publicado en Twitter, que se ha vuelto viral y que nos ha enternecido y divertido a partes iguales.

Los abuelos lograron su objetivo dejándonos una simpática conversación digital: "Sin soltar. Pero yo...", "Suéltalo coj... ¿No? Venga. ¡Felicidades Eva! ¡Que cumplas muchos!", "no sabemos cómo lo estamos haciendo. Creo que no lo hacemos bien, porque Merche lo hacía, se movía y se iba para allá. Y yo estoy apretando y no se va para allá". El tuit en el que se han compartido los audios tiene más de 100 mil 'me gusta', 22'8 mil retuits y 1'6 millones de reproducciones.

Mis abuelos felicitandome sin saber usar whatsapp es lo mejor que me ha pasado por mi cumpleaños pic.twitter.com/Q5LmUObHue — la princesa de las hostias (@supersad_eva) August 19, 2019

José y Merche se han mostrado asombrados en 'Espejo Público' por la repercusión que han tenido sus notas de voz: "No nos esperábamos esto. ¡Es un escándalo! Nuestra nieta nos ha metido en un lío tremendo". "Siempre la hemos llamado por teléfono, pero como Merche lo había hecho hace cuatro días, pensábamos que nos íbamos a acordar", han señalado.

Lorena García, que les ha entrevistado en el programa matinal de Antena 3, ha empatizado con su situación: "Ustedes representan a muchísima gente. ¿Quién no ha dudado alguna vez en cómo se enviaba una nota de audio y en si lo estaban haciendo bien o no? Se ha hecho viral con el mayor cariño hacia ustedes. ¡Qué no harían por una nieta!".

"Media España es como este matrimonio. ¿O creéis que todos hemos nacido con un móvil pegado en la mano?", ha afirmado Albert Castillón, que también se ha enfrentado a los obstáculos de las nuevas tecnologías. "Este ha sido el primer mensaje de mis abuelos", ha confesado Eva. "Son muy valientes", ha afirmado García.