El emotivo reencuentro de un matrimonio de abuelos separados por las restricciones anti Covid se hace viral

El reencuentro de una pareja de abuelos separados en Sevilla por las restricciones anti Covid ha circulado por las redes sociales después de que su nieta lo grabara en vídeo para que toda su familia pudiera disfrutar el momento.

Después se le ocurrió colgar ese vídeo en su cuenta de twitter y en 24 horas el feliz y tierno reencuentro de la pareja se hizo viral.

??????Compartimos este entrañable momento en el que Pedro (91) se reencuentra Ana (84), su mujer, tras tres semanas de hospitalización por una caída. Por las medidas #Covid19 no pudieron verse Su nieta hizo posible esta sorpresa. Gracias Marta #Gobernación pic.twitter.com/Po68cm25iU

Los dos ancianos son sevillanos y han estado separados por la operación a la que ha sido sometida la mujer de 84 años, que sufrió una caída y tuvo que ser intervenida varias veces en el Hospital Virgen del Rocío.

Su marido de 91 años no pudo acudir ni acompañarla durante su estancia en el centro sanitario debido a las restricciones impuestas por el coronavirus por lo que la pareja llevaba tres semanas sin verse.

Del momento del reencuentro fue testigo su nieta que en sus redes sociales describía así ese emotivo instante: «Después de semanas sin verse, hoy le han dado el alta en el hospital a mi viejita y ella ha querido sorprender a mi abuelo llegando sin avisar. El reencuentro más bonito del mundo».

No tengo palabras para agradecer la cantidad de mensajes tan bonitos que me habéis enviado a lo largo del día. Me emociona mucho saber que os ha llegado al corazón el vídeo de mis viejitos y que a muchos de vosotros os ha recordado a los vuestros. MUCHÍSIMAS GRACIAS DE CORAZÓN ??