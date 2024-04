Antonio Sanz propone digitalizar el Parlamento de Andalucía en su nuevo reglamento

El consejero de la Presidencia plantea que la Cámara regional se incorpore al CIAN para garantizar la seguridad ante ciberataques

El consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz, ha participado en el Parlamento de Andalucía en la Ponencia para la reforma del Reglamento del Parlamento, donde ha afirmado que "es necesaria una labor de cirugía para adaptar el Reglamento al siglo XXI" y ha abogado porque este nuevo texto "sea pionero, esté impregnado de transformación digital y esté preparado para la vida digital".

El consejero ha propuesto un convenio entre el Parlamento y la Junta para que la Agencia Digital de Andalucía (ADA) preste sus servicios a la Cámara regionalen cuestiones como infraestructuras tecnológicas (big data, IA, etc...) o ciberseguridad. El consejero ha aprovechado para recordar que "la web del Parlamento sufrió en febrero sufrió una caída por un ataque cibernético, el cual, según parece, procedía de Rusia". Aunque ha dicho que "no es algo extraño, puesto que cada año recibimos más de 7.000 ataques cibernéticos en la Junta de Andalucía". Por ello, ha propuesto que el Parlamento se incorpore al Centro de Ciberseguridad de Andalucía (CIAN) para garantizar la seguridad digital en caso de ciberataques.

Antonio Sanz ha insistido en que "el Parlamento no puede vivir de espaldas a esta realidad" y que "desde el Gobierno tendemos la mano para que ese acuerdo garantice la seguridad digital de la casa de los andaluces". Además, el consejero ha expuesto que "la revolución digital que debe contener el futuro Reglamento de la Cámara no debe quedarse solo en cuestiones de relativas a la seguridad o infraestructuras tecnológicas". En esa línea, ha alertado de que "no es de recibo que en pleno siglo XXI sigamos viendo esas ingentes cantidades de papel, o que las iniciativas deban ser selladas físicamente por los funcionarios de la casa a escasos minutos de que venzan los plazos".

Por ello, ha lanzado otra propuesta para la reforma reglamentaria: "Pongamos en marcha una herramienta de compartición e intercambio de información entre los diputados de la Cámara y el Gobierno de la Junta de Andalucía mediante la Secretaría General de Relaciones con el Parlamento, siempre con un escrupuloso cumplimiento de las leyes vigentes". El consejero ha asegurado que "estaríamos hablando de entrada de un ahorro descomunal de papel, ya que el registro de iniciativas sería de forma telemática, por ejemplo".

Disminución de plazos

Antonio Sanz, durante su intervención parlamentaria, ha defendido que "tenemos que conseguir entre todos aprovechar más si cabe ese tiempo y eso pasa por reformar cuestiones como la tramitación de las iniciativas". Algo que ha resumido en una frase: "Debemos conseguir más con el mismo tiempo". El consejero ha destacado que "a veces, entre unos trámites y otros pasan meses, y la sociedad no puede esperar.

Para conseguirlo, el consejero defiende, a través del Gobierno del Dato, la interconexión de los registros, la automatización de procesos y la agilización del funcionamiento del Parlamento. "Estoy convencido de que ello contribuirá a revitalizar el interés de la ciudadanía por los asuntos que aquí tratamos", ha añadido.

Expresión de la autonomía

El consejero, que también participó en la Ponencia para la Reforma del Estatuto de Autonomía en 2006, ha recordado que "estamos hablando de un instrumento que sirve para aprobar normas con rango de ley" y que "regula la actividad de un órgano constitucional del Estado, órgano que es la expresión más directa de la democracia".

Por tanto, ha finalizado su ponencia indicando que "nuestro reglamento debe ser la verdadera expresión de la autonomía del Parlamento entendida como la capacidad de darnos a nosotros mismos nuestro propio Derecho".





