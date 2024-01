15 años de la muerte de Marta del Castillo: "¿Dónde está el cuerpo de la joven sevillana?"

Quince años sin perder la esperanza. Quince años esperando una pista (la que sea), una pista que la lleve hasta ella. Quince años sin su hermana mayor. Sin su primera nieta. Sin su primogénita. Quince años sin Marta.

El 24 de enero de 2009, Marta del Castillo salió de casa por última vez. Nunca regresaría. Su abuelo José Antonio Casanueva, recuerda que la última vez que la vio fue el mismo día de su muerte.

Pasaban unos minutos de la una de la tarde cuando Marta fue a su casa a verlo. Ese es el último recuerdo que guarda su abuelo. Que a sus 86 años, sigue con fuerzas para que se haga justicia.

Los padres de Marta, Antonio del Castillo y Eva Casanueva

5475 días después de la muerte de Marta, quedan muchas preguntas sin respuesta. Incógnitas que ni la policía ni los jueces han sido capaces de resolver

¿Fue realmente Carcaño quien mató a Marta?¿Quien se deshizo del cuerpo ? ¿Hay una mano negra política como dice el padre de Marta refiriéndose a María García Mendaro , la novia del hermano de Carcaño? ¿Marta habría sido quemada en una incineradora de la familia de María García Mendaro como dicen algunas hipótesis? Y la más importante que podría desvelar muchos misterios: ¿Dónde está el cuerpo de Marta del Castillo?

Los móviles de los implicados

La familia de Marta cree que las respuestas podrían estar en los móviles del resto de implicados en el caso , el hermano de Carcaño, Francisco Javier Delgado, y los amigos, Samuel Benítez, Francisco Javier García, alias 'El Cuco', y la novia de Delgado, María García Mendaro.

Por eso, los padres de Marta piden que se clonen sus teléfonos como hicieron con el del asesino confeso, Miguel Carcaño. En los últimos meses la empresa Lázarus ha clonado el móvil de Carcaño, y el pasado mes de diciembre presentó un extenso informe pericial. El informe identificó hasta seis nuevas ubicaciones en las que estuvo Carcaño los días anteriores y posteriores al asesinato.

La familia de Marta pide que clonen los teléfonos de los implicados y se repita el juicio

Si se cruza esa información con la de otros implicados, podrían buscar en lugares donde hasta ahora no han rastreado para localizar el cuerpo de la joven sevillana.

Además, la familia pide que se repita el juicio “porque mintieron”. En este punto aseguran los expertos que esto, a día de hoy, es imposible porque la ley dice que “Nadie podrá ser juzgado o condenado penalmente por una infracción respecto de la cual ya haya sido absuelto o condenado en la Unión mediante sentencia penal firme”. ¿Y si se cambia la ley?

Una búsqueda que no cesa

En estos quince años han sido inútiles las búsquedas de su cuerpo. Su padre, Antonio del Castillo, ha rastreado cualquier pista con ayuda de la policía, y muchas veces solo. Pero ni rastro de Marta. Y su abuelo, a sus 86 años, ha vuelto a ponerse al frente de una pancarta que decía “Justicia, despierta, que Marta te está esperando”.

En esa concentración, José Antonio Casanueva ha estado arropado por vecinos, familiares y personas anónimas que han venido desde otras ciudades como Cádiz, Madrid o Bilbao sólo para apoyar a la familia.

La finca de Majaloba es una de las zonas donde han buscado el cuerpo sin éxito

El caso Marta del Castillo permitió que se introdujera la pena permanente revisable, también permitió cambios en la ley de violencia de género y en el protocolo para la búsqueda de menores.

Pero no es suficiente. Por eso los padres de Marta siguen buscando. Rastreando cualquier pista. En la finca de Majaloba. En Camas. En el río Guadalquivir. Siempre han tirado de cualquier pista. Incluso Antonio del Castillo, el padre de Marta, viajó hasta Herrera de la Mancha, la cárcel donde está preso Miguel Carcaño, para preguntarle donde está el cuerpo de su hija. Carcaño le dijo que no le compensaba decir donde estaba.

Lorena del Castillo, hermana de Marta

El asesino confeso fue condenado a veintiun años y tres meses de cárcel. Desde prisión, Miguel Carcaño ha cambiado su versión hasta en siete ocasiones. La madre de Marta, Eva Casanueva, le mandó una carta a prisión para pedirle que se lo dijera. Y hasta compraron el piso de León XIII donde murió Marta para regalárselo a Carcaño si les llevaba hasta ella. Pero quince años después , seguimos sin saber cómo y dónde se deshicieron del cadáver.

Cuenta atrás para Carcaño

Al asesino confeso, a Miguel Carcaño, le quedan seis años en prisión. Saldrá de la cárcel en el año 2030. Y mientras, los días pasan, y Eva y Antonio no pueden llevar flores a la tumba de su hija. Mónica y Lorena no han podido crecer con su hermana mayor. Y el abuelo José Antonio, sigue con la última imagen de Marta en su retina. "Hasta el día que me vaya"

Si aquel fatídico 24 de enero, Marta no hubiera sido asesinada, hoy tendría 32 años.

