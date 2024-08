Un andaluz no da crédito al ver lo que le cuesta este desayuno en Madrid: "Necesito ayuda"

Madrid es una de las ciudades más masificadas no solo de España, sino te toda Europa. Cada vez más gente va a vivir a la capital del país y, además, no son pocos los turistas que se acercan en fechas de vacaciones para visitar una localidad que ofrece muchas opciones de ocio y de cultura. Eso sí, a pesar del gran y seco calor que hace en los meses de agosto.

Sin embargo, esa masificación lleva, cómo no, a que los precios suban en varias áreas, como en el caso de la restauración. Sobre todo si vas a zonas centrales, como Sol, la Plaza Mayor o Gran Vía. Lo cual puede llevar a ciertas sorpresas, como le ocurre a este andaluz que ha decidido pasar el día en Madrid... y se ha encontrado con una sorpresa al ir a desayunar.

El café es una parte imprescindible de muchos desayunos





El desayuno con el que Carlos alucina por su precio en Madrid

En concreto, Carlos ha publicado, en sus redes sociales (@carloscruzrzz), un vídeo en el que se encuentra en plena Gran Vía y se empieza a quejar por el precio que le cobran por un desayuno de los más típicos que hay. "Quillo, no llevo en Madrid ni dos horas y te lo juro que estoy indignado ya. Espérate, voy a cruzar a ver si me da un poquito el sol, porque casi me da un parraque con lo que me acaba de pasar", dice con tono de broma... pero en serio.

Porque encima, Carlos se queja de, precisamente, esa masificación que tanto afecta al turismo en Madrid. "Además, que puede haber por la cara 30 personas ahí viendo un cuadro. Bueno, al tema, andaluces del mundo. ¿Cuánto cuesta un desayuno?", señala, cambiando de tema. Y es que en la dieta de muchos españoles hay un desayuno que no falta nunca: el de la tostada con su tomate, jamón y aceite de oliva. Y a eso se le puede sumar su zumo o su café.

A un buen desayuno español no le puede faltar su jamón serrano

Claro, el tema es que este desayuno normalmente no suele pasar de cierto precio para Carlos. "Yo siempre desayuno un zumo de naranja con una tostada, con aceite de oliva, tomate y jamón. Y yo que sé, 3 euros y pico, cuatro euros... 4,50€ ya, bueno. La cosa es que llego a Madrid y digo, venga, voy a desayunar. Me pido una tostada con aceite y tomate. No llevaba ni jamón siquiera. Y un café", explica el influencer.

Como vemos, el precio de los desayunos en ciudades grandes se puede disparar



Lo que cuesta en Madrid el desayuno típico español: "No doy crédito"

Como vemos, el parámetro para Carlos es de unos cuatro euros, apróximadamente. Un precio bastante asequible y normal para mucha gente... pero en la capital de España eso es algo más. En concreto, 6,60 euros. "Voy a pagar y me dice, 6,60€. Digo... ¿cómo? Digo, no, pero es un desayuno. Me dice, sí, sí, 6,60€. Y no llevaba ni jamón la tostada. Y no voy a hablar de las dimensiones de la tostada porque ya me voy a poner a darle cabezazos a la pared", explica en el vídeo de forma humorística.

Sobre todo porque, en su opinión, este desayuno dejaba bastante que desear: "Que me acaban de cobrar 7 pavos por un trozo de pan, un tomate que encima venía como en un botecito pequeño, que no es que ni estuviera rayado en el momento ni mucho menos, y un sobrecito de aceite con un café. 7 pavos. ¿Estamos locos, señores?".

Por ello, se acuerda de una comunidad que le ha tratado mejor en cuanto a comida y precios: Galicia. Una muy querida por mucha gente. "Mira que además vengo de Galicia, que me he hartado de comer, me ha encantado la comida, a muy buen precio, todo perfecto, es subir de Despeñaperros para arriba, y los desayunos es que se les va la pinza", termina el vídeo. Desde luego, esto es algo bastante impopular que ocurre en Madrid y por lo cual cada vez se queja más gente.