Ana Iglesias, la ganadora de la última edición de "Masterchef", desvela por fin el secreto de su éxito

No fue la protagonista del beso más esperado de la última edición de "Masterchef". Y tampoco le hizo falta.Ana Iglesiasnos dejó muy buenos momentos. Y así fue creciendo en las cocinas de Masterchef hasta meterse de lleno en la final.

Su resultado, todos los conocemos; se convirtió en la ganadora del concurso. Desde que terminara el concurso, poco más habíamos sabido de la tímida y constante concursante.

LA EVOLUCIÓN DE ANA

Sin embargo, Ana ha visitado de nuevo las cocinas del programa y ha estado junto a los aspirantes junior. La madrileña contó a Samantha Vallejo, a Jordi Cruz y a Pepe Rodríguez su nueva andadura después de pasar por las cocinas de "Masterchef". Y lo cierto es que está encantada.

Según la propia Ana, el concurso «no ha conseguido despistarme de mi colección de pendientes de Dosprimeras», la marca de joyas que tenía antes de entrar en el programa y en la que continúa trabajando.

"SIN PARAR"

Sin embargo, su otra gran pasión es la cocina. Y desde que abandonó las cocinas de "Masterchef", Ana no ha dejado de cocinar. Fue en el concurso donde desveló el gran secreto que la llevó al éxito y que supone una constante en su vida: «Sigo cocinado muchísimo. Estoy en el Basque Culinary Center aprendiendo un montón y me sigo formando en las cocinas. Sin parar».

Además, la empresaria ha vuelto a fusionar cocina y moda. Su última colección de delantales inspirados en su paso por el programa ha sido todo un éxito. Se agotaron a los pocos minutos de salir a la venta. Su precio rondaban los 40 euros.

SUS AMIGOS LUNA Y ALBERTO SE SEPARAN

Pero no ha sido la única de la que hemos tenido noticias. Luna y Alberto también han visitado recientemente las cocinas del programa. La última fue la canaria, que nos desvelaba una inesperada sorpresa. Cuando los jueces le preguntaron a Luna por el romance del que ellos fueron testigos, ella contestó: "Somos amigos y ya está. Yo soy un alma libre".

Según ella misma ha contado, se habrían alejado por Alberto: "Siempre lo he visto muy frío, yo he sido más... Pero es que ahora es demasiado frío y yo no. A mí me gusta el calorcito, a mí me gusta el contacto, y entonces pues mira, como amigos. Ya está".

