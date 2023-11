Carmen no tuvo una vida fácil. Siempre fue una mujer trabajadora. Que luchó para sacar a los suyos adelante. Así la recuerdan sus vecinos de Humilladero, en Málaga.

Le costó mucho. Tenía miedo. Pero un día, se decidió. Y fue a denunciar a su ex pareja. No le sirvió de nada. No hubo medidas judiciales. Tres años después, él volvió a intentarlo. Y consiguió matarla. Carmen tenía 54 años, y antes de morir, llamó al 112 y delató a su agresor.

Carmen no es la única mujer que ha muerto en 2023 a manos de su pareja. En total, han perdido la vida diecisiete mujeres en Andalucía en estos meses del año.

"Mucho por recorrer"

Ante estas cifras, con motivo del Día Internacional contra la Violencia de Género, en COPE Andalucía, hablamos con la Consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía, Loles López.

Desde la Junta, reconocen que "queda mucho por hacer". Y la consejera asegura que "cada vez que una mujer muere a manos de su pareja o ex pareja, fallamos todos".

La educación, una aliada contra la violencia de género

Para ella, la clave para erradicar la violencia de género está en los colegios y en las familias. "Hay que empezar por darles una educación a nuestros hijos en materia de igualdad. Y para conseguirlo, hay que cambiar algunos gestos cotidianos.

Por eso, nos cuenta la consejera Loles López que han trabajado mucho con las familias. Para ellas han publicado una guía que pretende erradicar estereotipos en casa. “Hay que evitar inculcarles desde pequeños que el niño puede irse a jugar al fútbol mientras la niña se queda en casa ayudando a su madre a limpiar”.

Loles López tiene claro que las mujeres no son las únicas víctimas. Cuando una mujer muere a manos de su pareja y deja a sus hijos huérfanos, ellos también se convierten en víctimas.

Por eso, Andalucía ha puesto en marcha una prestación anual de 5.000 euros a los menores huérfanos. "El único requisito que deben cumplir estos menores para recibirla, es que ellos o sus madres vivieran en Andalucía cuando se produjo el asesinato".

Mensaje contundente a los jóvenes

Pero no es el único trabajo en el que anda inmersa la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad. Han elaborado además otra guía que aborda el acoso relacionado con las nuevas tecnologías: "Porque hay acosos que antes no existían y están relacionados con las redes sociales".

El acoso en redes es delito

Muchos de nuestros jóvenes no son conscientes de que determinadas actitudes son acoso. Piensan que es una broma. Y realmente, es un delito.

El verano de 2023 ha sido un verano negro en violencia de género. En apenas 20 días, cuatro mujeres fallecían a manos de sus parejas o ex parejas en Andalucía.

Agentes de la Guardia Civil vigilan el traslado del cuerpo de Juana Cepas, en Pozoblanco // EFE

Para seguir combatiendo esta lacra, desde la Junta van a reactivar el órgano que representa a toda la sociedad, desde el ámbito judicial, consejerías, sindicatos: el Observatorio Andaluz contra la violencia de género. Se reunirá el 20 de diciembre y tras analizar el año, todos los colectivos aportarán propuestas.

Los expertos coinciden: Para erradicar la violencia, hay que ir al origen del problema. A la educación. Y a nuestros jóvenes. Por eso, la Junta ha puesto en marcha una campaña enfocada a los más jóvenes. Se llama "¿Y tú qué harías?" Podemos verla en internet y redes sociales. La pregunta va dirigida a los más jóvenes, y les pide que se impliquen.

En este año, hemos conocido una herramienta pionera en Andalucía. Se llama Lenore en honor a la psicóloga e investigadora Lenore Walker, autora de lateoría del ciclo de la violencia, está dirigida al personal técnico de los centros provinciales y municipales de la mujer, así como de los recursos de acogida.

Hay muchas mujeres víctimas que no lo saben

Se trata de una herramienta "viva permanentemente, porque va cambiando en función de cómo cambie la situación de la víctima", que permite a las mujeres saber si realmente son víctimas de violencia de género. Porque muchas de ellas no lo saben.

A pesar de los pasos dados, la Consejera Loles López insiste: "Queda mucho por hacer". Y manda este mensaje a la sociedad: "Cuando una mujer muere a manos de su pareja o ex pareja, fallamos todos."

